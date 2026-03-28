Hutisti sve ozbiljnije napadaju Izrael

Ranije je Izrael izjavio da je uspješno presreo raketu ispaljenu iz Jemena, bez izvješća o ozlijeđenim osobama.

Izraelski sigurnosni izvori sada su za CNN rekli da je iz iste regije kasnije ispaljena i druga krstareća raketa te da je i ona srušena.

U međuvremenu, The Times of Israel javlja da je u posljednjih nekoliko sati iznad južnog izraelskog grada Eilata presretnut dron, za koji se također smatra da je lansiran iz Jemena.