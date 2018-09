Novi problem za Vladu: Sindikati javnih službi prijete štrajkom

Čelnici sindikata javnih službi najavili su u četvrtak na konferenciji za novinare da će, ne započnu li idući tjedan pregovori o osnovici plaća u tim službama, najaviti štrajk.

Predsjednica Sindikata socijalne skrbi Jadranka Dimić pozvala je Vladu da hitno pozove pregovarački odbor na pregovore i pronađe rješenje za popravljanje materijalnog stanja zaposlenih u javnim službama. Podsjetila je kako je Vlada prije donošenja smjernica fiskalne politike za iduću godinu trebala započeti pregovore o visini osnovice plaća. Sindikati su na tome inzistirali, no do danas se to nije dogodilo, rekla je.

Sindikati smatraju da se radi o neodgovornoj Vladinoj politici prema zaposlenicima u javnim službama i da su zanemarili činjenicu da su javne službe u izuzetno lošoj situaciji te da je stanje alarmantno. Tome u prilog govore podaci o kroničnom manju liječnika, medicinskih sestara, odgajatelja, nastavnika prirodoslovnih predmeta i znanstvenika, upozorila je.