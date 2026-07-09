Amerikanci ponovno napadaju? Pojavile se proturječne informacije o detonacijama u Iranu

Prema navodima agencije Mehr, tri eksplozije čule su se u jugozapadnom području Konaraka. Istodobno su nove detonacije prijavljene i u pokrajini Bušehr, uključujući grad Choghadak, kao i u Bandar Abasu, jednom od najvažnijih iranskih lučkih gradova.

Guverner iranske pokrajine Bušehr potvrdio je da su se eksplozije čule u Bušehru i obližnjem Choghadaku, no istaknuo je da zasad nije poznato što ih je uzrokovalo.

'Još se istražuje je li zvuk koji se čuo posljedica djelovanja protuzračne obrane naših oružanih snaga, udara neprijateljskog projektila ili obaranja neprijateljskog drona. Konačan uzrok još nije utvrđen', rekao je za IRNA-u.