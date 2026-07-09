Amerikanci ponovno napadaju? Pojavile se proturječne informacije o detonacijama u Iranu

Novi val eksplozija odjeknuo je u nekoliko dijelova Irana, javlja iranska novinska agencija Mehr, dok traje američka vojna operacija protiv iranskih ciljeva. No, Amerikanci tvrde da trenutno ne napadaju Iran
Prema navodima agencije Mehr, tri eksplozije čule su se u jugozapadnom području Konaraka. Istodobno su nove detonacije prijavljene i u pokrajini Bušehr, uključujući grad Choghadak, kao i u Bandar Abasu, jednom od najvažnijih iranskih lučkih gradova.
Guverner iranske pokrajine Bušehr potvrdio je da su se eksplozije čule u Bušehru i obližnjem Choghadaku, no istaknuo je da zasad nije poznato što ih je uzrokovalo.
'Još se istražuje je li zvuk koji se čuo posljedica djelovanja protuzračne obrane naših oružanih snaga, udara neprijateljskog projektila ili obaranja neprijateljskog drona. Konačan uzrok još nije utvrđen', rekao je za IRNA-u.
Nakon niza izvješća o eksplozijama na jugu Irana, pojavile su se proturječne informacije. Iranska državna televizija demantirala je da je bilo detonacija u Bandar Abasu, dok je američki dužnosnik za CNN izjavio da američka vojska trenutačno ne izvodi nove zračne udare na Iran, navodi Sky news.
Iranska državna televizija odbacila je ranije medijske napise o eksplozijama u Bandar Abasu, no nije komentirala izvješća o detonacijama u Choghadaku i Konaraku, o kojima su ranije izvijestili iranski mediji.
Novi incidenti događaju se nakon što je američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) jučer potvrdilo da je, po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, započelo dodatne zračne udare na Iran.
Washington tvrdi da je cilj operacije odgovoriti na iranske napade na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu i smanjiti sposobnost Teherana da ugrožava slobodu plovidbe.