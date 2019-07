Plenković: Za novog ministra uprave predlažem Ivana Malenicu

Premijer Andrej Plenković predložit će za novog ministra uprave Ivana Malenicu, dekana Veleučilišta u Šibeniku

'Odlučio sam da za novog ministra uprave predložim Ivana Malenicu, dekana Veleučilišta u Šibeniku. To je mlad čovjek, pravnik, razumije se u pitanja i teme javne uprave i i svega povezanog s nadležnostima uprave. Odličan je izbor i signal poruke o osvježenju', kazao je Plenković, dodajući da će idućih dana biti obavljene konzultacije i o nekim drugim mjestima u Vladi.

Član je Savjeta za razvoj javne uprave pri Ministarstvu uprave, a početkom prošle godine imenovan je predsjednikom HDZ-ovog Odbora za upravu, na prijedlog šibensko-kninskog HDZ-a. Malenicu je lokalni HDZ nudio Andreju Plenkoviću za mjesto državnog tajnika u Ministarstvu uprave kad je tek sastavljao vladu, izvijestio je svojedobno portal Šibenik IN . To mjesto ipak je nakon raspada koalicije s Mostom u ministarstvu Lovre Kuščevića dobila Josipa Rimac koja je prethodno predsjedala HDZ-ovim Odborom za lokalnu i područnu samoupravu koji više ne postoji, a naslijedio ga je novoosnovani Odbor za upravu na čelo kojeg je došao Malenica.

Predlagatelj Nediljko Dujić, predsjednik šibensko-kninskog HDZ-a, rekao je da je Malenica dobio jednoglasnu potporu predsjednika stranke i Nacionalnog vijeća.

'On je jedan od rijetkih stručnjaka u tom polju i ima sve predispozicije. On ima javnu upravu u malom prstu i spada u novu generaciju ljudi koji bi trebali donijeti jedan pozitivan iskorak za stranku. Na području javne uprave moramo odgovoriti na brojne izazove vezano za reforme i novi ustroj. Budućnost stranke je na pomlađivanju i prirodno je i normalno da dajemo priliku mladim stručnjacima. Uvjeren sam da je Malenica najbolja osoba za to mjesto', kazao je Dujić.