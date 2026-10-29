ponuda iz snova

Obitelj iz Hrvatske nudi besplatnu kuću i plaću od 920 eura: Traže samo jedno

M. Šu.

29.10.2026 u 08:34

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: Srpska info
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Obitelj Pustahija iz Hrvatske traži obitelj koja bi se preselila na njihovo veliko imanje u banjalučkom naselju Motike. Zauzvrat nude besplatan smještaj u uređenoj kući, plaću od 1800 konvertibilnih maraka (oko 920 eura), prijavu i plaćene doprinose

Tihomir Pustahija (66), koji danas živi u Hrvatskoj, odlučio je pronaći obitelj koja bi preuzela svakodnevnu brigu o njegovu imanju u okolici Banje Luke. Rođen je u Motikama, no s obitelji je napustio rodno mjesto nakon razornog potresa 1969. godine. Iako već desetljećima živi u Hrvatskoj, ne želi da njegova djedovina ostane napuštena.

Kako prenosi Srpskainfo, Pustahija ističe da iza njegove ponude ne stoji potraga za jeftinom radnom snagom, nego želja da očuva obiteljsko nasljeđe i istodobno pruži priliku ljudima koji žele živjeti na selu.

Kuća s tri spavaće sobe i veliko imanje

Obitelj koja prihvati ponudu imala bi na raspolaganju uređenu kuću s tri spavaće sobe. Na imanju se nalaze staja, svinjac i kokošinjac, kao i veće stado ovaca.

Budućim stanovnicima na raspolaganju je i poljoprivredna mehanizacija, uključujući traktor, trimer i motornu pilu. To znači da obitelj ne bi morala počinjati od nule, nego bi preuzela imanje koje je već uređeno i u funkciji.

Tihomir Pustahija ima zanimljivu ponudu Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Srpska info

Plaća 1800 maraka, posao pet do šest sati dnevno

Prema Pustahijinoj ponudi, svakodnevne obveze uključuju brigu o životinjama i održavanje imanja. Za taj je posao, kako navodi, potrebno između pet i šest sati dnevno.

Za zahtjevnije fizičke poslove, poput košnje trave, baliranja sijena i orezivanja voćaka, osigurana je dodatna pomoć. Uz smještaj, ponuđena je plaća od 1800 konvertibilnih maraka, odnosno približno 920 eura, uz prijavu i plaćene doprinose.

Pustahija navodi da je riječ o stalnom zaposlenju i mogućnosti dugoročnog ostanka na imanju.

Prednost imaju obitelji s djecom

Posebno su dobrodošle obitelji s djecom koje već imaju iskustva sa životom na selu. Pustahija želi pronaći ljude koji razumiju svakodnevne obveze na gospodarstvu, vole prirodu i spremni su dugoročno se posvetiti takvom načinu života.

Njegova je želja da imanje ponovno bude dom jednoj obitelji, a ne samo zemljište i gospodarski objekti koji će s vremenom propadati.

Za njega je, ističe, najvažnije sačuvati djedovinu, dok bi obitelj koja prihvati ponudu dobila priliku za život i rad u ruralnom okruženju, uz osigurane osnovne uvjete.

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