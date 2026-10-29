Obitelj iz Hrvatske nudi besplatnu kuću i plaću od 920 eura: Traže samo jedno

Tihomir Pustahija (66), koji danas živi u Hrvatskoj, odlučio je pronaći obitelj koja bi preuzela svakodnevnu brigu o njegovu imanju u okolici Banje Luke. Rođen je u Motikama, no s obitelji je napustio rodno mjesto nakon razornog potresa 1969. godine. Iako već desetljećima živi u Hrvatskoj, ne želi da njegova djedovina ostane napuštena.

Kako prenosi Srpskainfo, Pustahija ističe da iza njegove ponude ne stoji potraga za jeftinom radnom snagom, nego želja da očuva obiteljsko nasljeđe i istodobno pruži priliku ljudima koji žele živjeti na selu.

Kuća s tri spavaće sobe i veliko imanje

Obitelj koja prihvati ponudu imala bi na raspolaganju uređenu kuću s tri spavaće sobe. Na imanju se nalaze staja, svinjac i kokošinjac, kao i veće stado ovaca.

Budućim stanovnicima na raspolaganju je i poljoprivredna mehanizacija, uključujući traktor, trimer i motornu pilu. To znači da obitelj ne bi morala počinjati od nule, nego bi preuzela imanje koje je već uređeno i u funkciji.