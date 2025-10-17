Nove optužnice za krijumčare droge u BiH: Optužuje ih se i za trgovinu oružjem

Tužiteljstvo BiH podignulo je optužnicu protiv pet osoba koje su činile organiziranu kriminalnu skupinu, a bavili su se ilegalnom trgovinom narkoticima na području država regije, uključujući Hrvatsku, te u Nizozemskoj.

Ta je optužnica najnovija u nizu povezanih s dekriptiranjem zaštićenih telefonskih aplikacija Sky i Anom kojima su se godinama koristile različite kriminalne skupine diljem svijeta.

Samo u BiH nakon što je razbijena zaštita tih aplikacija te otvorene brojne istrage do sada je podignuto 17 optužnica koje se odnose na kaznena djela organiziranog kriminala, a uglavnom su povezane s krijumčarenjem narkotika.