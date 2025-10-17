Nove optužnice za krijumčare droge u BiH: Optužuje ih se i za trgovinu oružjem

Ove optužnice su nastavak istrage dekriptiranja zaštićenih telefonskih aplikacija. Optužene se tereti da su radili s drogom vrijednom preko 870 tisuća eura te je pokušali oprati kupnjom luksuznih vila i vozila
Tužiteljstvo BiH podignulo je optužnicu protiv pet osoba koje su činile organiziranu kriminalnu skupinu, a bavili su se ilegalnom trgovinom narkoticima na području država regije, uključujući Hrvatsku, te u Nizozemskoj.
Ta je optužnica najnovija u nizu povezanih s dekriptiranjem zaštićenih telefonskih aplikacija Sky i Anom kojima su se godinama koristile različite kriminalne skupine diljem svijeta.
Samo u BiH nakon što je razbijena zaštita tih aplikacija te otvorene brojne istrage do sada je podignuto 17 optužnica koje se odnose na kaznena djela organiziranog kriminala, a uglavnom su povezane s krijumčarenjem narkotika.
Šestorka krijumčarila kokain, heroin, amfetamine i marihuanu
Najnovija optužnica podignuta je protiv Aleksandra Nikolića (34), Adija Nukića (35), Slobodana Radonje, (48), Vladimira Stevanovića (41), svi rođeni u Sarajevu, te Zorice Radonje (32) s Pala, prenijeli su u petak lokalni mediji.
Optužnica ih tereti da su na području BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Nizozemske i Slovenije krijumčarili kokain, heroin, amfetamine i marihuanu.
Optuženi su i za krijumčarenje oružja i vojne opreme, pranje novca te za pomoć počinitelju poslije počinjenja kaznenog djela. Procjena je istražitelja kako je droga koju su preprodavali na crnom tržištu imala vrijednost veću od 870 tisuća eura.
Zaradu su pokušali "oprati" kupnjom nekretnina na području BiH kao i luksuznih vozila.
Optužnica je proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje.