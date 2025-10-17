Bivši predsjednik Vajde se nagodio s tužiteljstvom: Platit će 150 tisuća eura

Alen Kajmović, jedan od bivših predsjednika uprave Vajde osuđen je u petak na 11 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni za rad za opće dobro i novčanu kaznu od 150.000 eura, dok su dvojica kontrolora iz Vajde uvjetno osuđena na osam mjeseci zatvora uz dvogodišnji rok kušnje.

Osuđeni su nakon nagodbe s Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO) koju su dan ranije pred optužnim vijećem zagrebačkog Županijskog suda sklopili Mesna industrija Vajda i šestorica optuženika koji su također priznali krivnju.

Bivši predsjednik nadzornog odbora mesne industrije Vajda Miljenko Pivac osuđen je u četvrtak, nakon priznanja subvencijske prijevare i nagodbe s EPPO-om, na kaznu od 1,5 milijuna eura i 11 mjeseci zatvora koji će mu se zamijeniti radom za opće dobro.