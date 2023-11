Nova procjena: Poginulo je više od 30.000 ukrajinskih vojnika, ranjeno 100.000

Kijev svoje gubitke smatra državnom tajnom, jer bi njegovo objavljivanje moglo naštetiti ratnim naporima. New York Times je u izvješću objavljenom u kolovozu citirajući anonimne američke dužnosnike procijenio da je broj poginulih Ukrajinaca nešto manji od 70.000.

"Očito, 24.500 imena nisu konačan broj mrtvih, no prema našoj procjeni on nije manji od 70 posto. To znači da je stvaran broj mrtvih u borbenim i neborbenim situacijama veći od 30.000 ljudi", napisali su.

Primjenjujući omjer jedan naprema tri, procijenili su da je ranjeno do 100.000 vojnika.

Glasnogovornik ukrajinskog ministarstva obrane je za Reuters rekao da neće komentirati te podatke.

Članak, objavljen kasno u utorak, pojavio se u vrijeme kada se Ukrajina suočava s mogućnošću vođenja dugotrajnog rata protiv Rusije.