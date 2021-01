Nobilo: Policija mora napraviti izvide i vidjeti ima li kaznenog djela, Terešak: Objavljena snimka nije u javnom interesu

Odvjetnik Anto Nobilo kazao je kako slučaj u kojem je Viktor Šimunić, nezavisni vijećnik iz Oroslavja, tvrdi da ga je HDZ-ov Žarko Tušek pokušao kupiti u zamjenu za podršku na lokalnim izborima, što je zabilježeno na snimci, ima osnova za izvide DORH-a

Materijala za policiju i DORH ima, moraju ići u izvide, a potom će se moći dati pravna kvalifikacija”, rekao je Nobilo.

Vladimir Terešak, odvjetnik Žarka Tušeka, smatra da nema ni traga djela trgovanja utjecajem.

'Tu se povlači paralela sa slučajem Sabo. On je pravomoćno osuđen za davanje mita. Ovo je potpuno drugačija situacija. Tušek nije član izvršne vlasti, saborski je zastupnik, i ovdje se govorilo to nečemu što bi bilo kada bi bilo. HDZ nije u županiji na vlasti, niti je Tušek u poziciji kao zastupnik dijeliti pozicije', kazao je Terešak za N1.

Kazao je i kako smatra da ovo nije u javnom interesu.

“Ovo je normalna politička konverzacija i da se ovakvi razgovori procesuiraju, pola bi zastupnika i političara bilo procesuirano pred sudom. Ne vidim grešku gospodina Tušeka. Ako nađu zajedničku platformu, zajedničkog izlaska na izbore….”, rekao je Terešak.

Nije bilo riječi da će ići zajedno, kazao mu je novinar.

“HDZ nije osvojio vlast u županiji, a i da je došlo do dijeljenja funkcija, Tušek nije u poziciji da ih dijeli. Iz članka sam iščitao da su razgovarali o tome za što je on zainteresiran – on je postavio pitanje i poticao na kazneno djelo, pitao je gdje sam tu ja. Tražio je da mu se nešto nudi… Po meni se ostvaruju bitni elementi kaznenog djela, kako za onog tko je to snimao, tako i za novinara koji je neovlaštene snimke učinio dostupnima.

Članak 143. kaže: Tko neovlašteno snimi zvučno nejavne riječi drugoga i tko uporabi ili učini dostupnim trećima takvu snimku će biti procesuiran, te u stavku 4 kaže da nema kaznenog djela ako se radi o javnom interesu koji je iznad privatnog interesa.

Ako Tušek bude suglasan, moj je prijedlog da se oni kazneno prijave DORH-u. Odluku ćemo donijeti narednih dana. Dugo godina bio sam državi odvjetnik, DORH je dužan temeljem ovakvih napisa poduzeti određene izvide da utvrde ima li elemenata kaznenog djela kod bilo kojeg od sudionika”, rekao je Terešak.