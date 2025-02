Nobilo: BiH nije suverena država, a na Dodikovu skupu sam govorio jer me on zamolio

'Apsolutno ne. BiH nije suverena država, nego je nešto u rangu protektorata. Visoki predstavnik može donositi zakone, mijenjati odluke, a čak i u Ustavnom sudu BiH sjede strani suci. Prema tome, ne postoji zemlja u svijetu koja skoro 30 godina nakon rata ima status protektorata. Obično nakon velikih ratova stranci upravljaju ili savjetuju jednu do tri godine, maksimalno pet, ali ne 30.' Nastavio je tvrdnjom da visoki predstavnik, prema Daytonskom sporazumu, nema ovlasti koje si je pripisao.

'On nema zakonodavne ovlasti, a on je nama u ovom postupku bio problem jer je donio kazneni zakon po kojem se sudilo Dodiku. On je taj zakon donio točno namijenjen za Dodika. Osim toga, Christian Schmidt nije imenovan u skladu s predviđenom procedurom. To jest, Vijeće sigurnosti ga nije imenovalo jer su za njega Kina i Rusija odbile glasati tako da je on došao tamo bez propisanog imenovanja', rekao je.