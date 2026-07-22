obljetnica napada u muenchenu

Njemački predsjednik: 'Nikada više ne smijemo dopustiti da to uzme maha u našoj zemlji'

Bi. S. / Hina

22.07.2026 u 22:52

Frank-Walter Steinmeier
Frank-Walter Steinmeier Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier odao je u srijedu počast za devetero žrtava rasističkog napada u trgovačkom centru u Muenchenu prije 10 godina

U dirljivom obraćanju u Muenchenu u srijedu, Steinmeier se oštro usprotivio rasizmu i antisemitizmu te bilo kakvoj kategorizaciji ljudi isključivo na temelju njihovog podrijetla, ističe agencija dpa.

'Konačno shvatimo ovo: nisu samo pojedini ljudi ti koji imaju povijest migracija - cijela naša zemlja ima. Njemačka je zemlja s migrantskom pozadinom. To je ono što nas definira', rekao je Steinmeier.

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Dana 22. srpnja 2016. godine 18-godišnjak je ubio osam tinejdžera i ženu u minhenskom trgovačkom centru Olympia - ljude koji su odgovarali njegovom rasističkom stereotipu.

Policajci su ga stjerali u kut dva i pol sata kasnije, a onda se ustrijelio.

'Ovaj rasistički čin ... pogađa cijelu našu zemlju i tiče se svih nas u ovoj zemlji', rekao je Steinmeier.

'Žrtve Muenchena ostat će u našem sjećanju', istaknuo je njemački predsjednik.

Počiniteljeva mržnja i namjera uništenja bili su usmjereni protiv ljudi koje je smatrao inferiornima, ljudima kojima je uskratio pravo na život.

'Upoznati smo s tom ideologijom. Nijemci su tijekom povijesti ubili milijune ljudi u ime te ideologije', dodao je predsjednik.

'Nikada više ne smijemo dopustiti da takvo razmišljanje uzme maha u našoj zemlji. Ni među onima koji ovdje žive generacijama, ni među onima koji su nedavno doselili (...) Za antisemitizam i rasizam ne smije biti mjesta u našem društvu', naglasio je Steinmeier.

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