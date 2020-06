Njemačka ponovno uvodi potpunu karantenu u okrugu u kojem se korona razbuktala u klaonici

U okrugu Guetersloh na zapadu Njemačke su nakon naglog povećanja broja zaraženih koronavirusom ponovno uvedene stroge mjere ograničenja kakve su vladale na početku uvođenja mjera u ožujku

'Vlada savezne pokrajine Sjeverna Rajna – Vestfalija će za cjelokupni okrug Guetersloh naložiti lockdown', rekao je u utorak premijer savezne pokrajine Sjeverna Rajna- Vestfalija Armin Laschet.

On je objasnio da su ponovne stroge mjere ponovno uvedene kako bi se "smirila situacija" i omogućila pojačana testiranja građana. Za sada je 'lockdown' uveden do kraja mjeseca. a po potrebi se može i produljiti. "Lockdown će biti ukinut čim se za to ponovno stvore uvjeti", rekao je Laschet.