Njemačke prostitutke: Politika se ružno ponijela prema nama, ne zanima ih što se s nama dogodilo u koronakrizi

Korona kriza prostituciju i bordele pogodila je najteže. Prostitutke preko pola godine nisu smjele raditi, a mnogi bordeli su prijavili stečaj. Sada u nekim dijelovima Njemačke posao u crvenim četvrtima ide dalje.

Smisao za humor ju još nije napustio. Na pitanje koliko joj je godina, Stephanie Klee odgovara uz smijeh: "Na to pitanja Vam neću odgovoriti. Osim toga znate da dame noći uvijek lažu."

No predsjednica Njemačkog saveza djelatnica u seksualnim uslužnim djelatnostima je još uvijek jako ljuta. I to na političare koji su ovoj branši tijekom koronakrize zabranili rad. "Politika se ružno ponijela prema nama. Što se događa s prostitutkama, to ne zanima nikog. Pritom nismo ništa manje važni nego recimo frizeri", kaže ova odlučna 58-godišnjakinja,piše DW.

Ugrožena socijalna egzistencija

Posebno su bile pogođene prostitutke iz istočne Europe. "Mnoge nisu znale kako će napuniti hladnjak sljedeći dan, većina njih je bez financijske rezerve, mnoge su ovdje plaćale porez a za vrijeme lockdowna su otišle kućama pa nisu primale socijalnu pomoć", kaže Klee.