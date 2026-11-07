sigurnosna operacija

Niz prijetnji bombama uoči velikih skupova u Dublinu: 'Prerano je reći stoji li iza njih Rusija'

I.J./Hina

07.11.2026 u 14:36

Jedan od zrakoplova na kojem je dojavljena bomba
Jedan od zrakoplova na kojem je dojavljena bomba Izvor: Profimedia / Autor: Alessandro Serrano' / Agf / Zuma Press / Profimedia
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Irski premijer Micheal Martin izjavio je da ne smatra da su dva europska sastanka na vrhu, predviđena za idući tjedan u Dublinu, ugrožena zbog niza nedavnih prijetnji bombama upućenih zrakoplovnim prijevoznicima i irskim medijskim kućama.

Martin je u petak navečer rekao da je još prerano zaključiti stoji li Rusija iza lažnih prijetnji bombama upućenih irskim medijima.

"Postoji opće uvjerenje da je porast hibridnih napada povezan s Rusijom", rekao je irski premijer, prenosi britanska novinska agencija PA.

Tijekom proteklog tjedna tajanstvene prijetnje bombama utjecale su na desetke letova diljem Europe, a neki su zrakoplovi zbog njih morali biti preusmjereni.

vezane vijesti

Međutim, nakon provedenih sigurnosnih pregleda ni u jednom slučaju nisu pronašli eksplozivne naprave. Slične prijetnje elektroničkom poštom primile su i irske medijske kuće.

Irska javna televizija RTE privremeno je prekinula emitiranje programa u petak zbog evakuacije televizijskih i radijskih studija. Očekuje se da će se idućeg četvrtka oko 50 europskih čelnika okupiti u Dublinu na sastanku na vrhu Europske političke zajednice.

Forum, koji uz države članice Europske unije okuplja i Ujedinjeno Kraljevstvo, Tursku, Ukrajinu, Moldaviju te zemlje zapadnog Balkana i Kavkaza, pokrenut je prije nekoliko godina na inicijativu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.

U irskoj prijestolnici u petak je predviđen i neformalni sastanak na vrhu čelnika EU-a. Martin je sigurnosne pripreme za te skupove opisao kao najveću sigurnosnu operaciju u povijesti Irske.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
opušteno u koprivnici

opušteno u koprivnici

VIDEO Milanović podijelio recept za zimnicu, pio rakiju, pa iznenadio priznanjem: 'Ne jedem ih, alergičan sam'
ukidanje pomoći izraelu

ukidanje pomoći izraelu

Washington mijenja pravila igre: Trumpov potez mogao bi pokrenuti opasnu lančanu reakciju
DRONOVI U RATU

DRONOVI U RATU

FOTO Hrvatski vojnici preuzeli ulogu instruktora: Slovence učili vještinama ključnima na modernom bojištu

najpopularnije

Još vijesti