Niz prijetnji bombama uoči velikih skupova u Dublinu: 'Prerano je reći stoji li iza njih Rusija'

Martin je u petak navečer rekao da je još prerano zaključiti stoji li Rusija iza lažnih prijetnji bombama upućenih irskim medijima.

"Postoji opće uvjerenje da je porast hibridnih napada povezan s Rusijom", rekao je irski premijer, prenosi britanska novinska agencija PA.

Tijekom proteklog tjedna tajanstvene prijetnje bombama utjecale su na desetke letova diljem Europe, a neki su zrakoplovi zbog njih morali biti preusmjereni.