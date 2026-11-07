Niz prijetnji bombama uoči velikih skupova u Dublinu: 'Prerano je reći stoji li iza njih Rusija'

Irski premijer Micheal Martin izjavio je da ne smatra da su dva europska sastanka na vrhu, predviđena za idući tjedan u Dublinu, ugrožena zbog niza nedavnih prijetnji bombama upućenih zrakoplovnim prijevoznicima i irskim medijskim kućama.
Martin je u petak navečer rekao da je još prerano zaključiti stoji li Rusija iza lažnih prijetnji bombama upućenih irskim medijima.
"Postoji opće uvjerenje da je porast hibridnih napada povezan s Rusijom", rekao je irski premijer, prenosi britanska novinska agencija PA.
Tijekom proteklog tjedna tajanstvene prijetnje bombama utjecale su na desetke letova diljem Europe, a neki su zrakoplovi zbog njih morali biti preusmjereni.
Međutim, nakon provedenih sigurnosnih pregleda ni u jednom slučaju nisu pronašli eksplozivne naprave. Slične prijetnje elektroničkom poštom primile su i irske medijske kuće.
Irska javna televizija RTE privremeno je prekinula emitiranje programa u petak zbog evakuacije televizijskih i radijskih studija. Očekuje se da će se idućeg četvrtka oko 50 europskih čelnika okupiti u Dublinu na sastanku na vrhu Europske političke zajednice.
Forum, koji uz države članice Europske unije okuplja i Ujedinjeno Kraljevstvo, Tursku, Ukrajinu, Moldaviju te zemlje zapadnog Balkana i Kavkaza, pokrenut je prije nekoliko godina na inicijativu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.
U irskoj prijestolnici u petak je predviđen i neformalni sastanak na vrhu čelnika EU-a. Martin je sigurnosne pripreme za te skupove opisao kao najveću sigurnosnu operaciju u povijesti Irske.