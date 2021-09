Ničeno: Migrantska ruta je preusmjerena; ljudi bez dokumenata traže azil u Hrvatskoj tvrdeći da su iz Afganistana

Odlazak SAD-a iz Afganistana mogao bi rezultirati novom izbjegličkom krizom. Zbog velikog priljeva migranata, Poljska je u četvrtak proglasila izvanredno stanje na dijelu granice s Bjelorusijom. O zaštiti granica govorili su i ministri unutarnjih poslova Europske unije,

Poljska granična garda objavila je u srijedu da je zabilježila 3500 pokušaja ilegalnog prelaska granice samo u kolovozu, od kojih je 2500 uspjela spriječiti uz postavljanje žice i povećani broj graničnih policajaca. Više od polovice država članica EU-a do sada je podignulo fizičke barijere na granicama, a mnoge najavljuju da će dodatno ojačati postojeće ograde i zidove.

'To govori o tome da je granica jača i čvršća i da je zaštita državne granice bolja, ali i o preusmjeravanju rute koja preko Srbije ide prema Mađarskoj, prema Rumunjskoj, Mađarskoj i Austriji. To govore podaci tih zemalja. I u Sloveniji je zabilježen pad nezakonitih migracija, a veliki je porast u Mađarskoj i Austriji', objasnio je Ničeno.

Hrvatska stalno ulaže u razvoj tehničke opreme i razvoj kadrova granične policije.

'Mi smo prošli ukupni evaluacijski proces za primanje u Schengen, Europska komisija je potvrdila hrvatsku spremnost i mi u ovom trenutku raspolažemo sa značajnom tehnikom i više od 6500 policajaca. Očekujemo ih još 250 najesen. Izgradili smo potpuno novi sustav, drugačiji od onog koji smo imali 2015. godine i građani mogu biti potpuno mirni u smislu naše mogućnosti za zaštitu granice', istaknuo je Ničeno.

Za migrante koji pokušavaju ući iz BiH i Srbije navodi da ih je više tražitelja azila.

'Od početka ove godine do sada, tražitelja azila je bilo 1600. Inače je taj broj na godišnjoj razini oko 1900 do 2000. Bit će porast broja tražitelja azila, koliko smo do sada primijetili', dodao je Ničeno.

'Primijetili smo od 15.8. da je bilo 119 slučajeva tražitelja azila, u 92 slučaja su ti ljudi tvrdili da su Afganistanci. Oni su svi bez dokumenata, ako im vjerujemo odakle su - dogodit će se ono što smo imali i 2015., kad su svi tvrdili da su iz Sirije', rekao je Ničeno.

Smatra da Europa i sve organizacije, poput Frontexa, čvrsto stoje na stajalištu zaštite granica te da se ne smije dogoditi nekontrolirani val migranata i da će EU stati sa svim svojim državama članicama čvrsto stati iza susjednih zemalja Afganistanu kako bi prihvatili izbjeglice iz te zemlje.