Annalena Baerbock

Ni Rusi je nisu spriječili: Bivša njemačka ministrica postala šefica Opće skupštine UN-a

M.Da./Hina

09.09.2025 u 22:08

Annalena Baerbock
Annalena Baerbock Izvor: Profimedia / Autor: Janine Schmitz/AA/photothek.de / imageBROKER / Profimedia
Bionic
Reading

Bivša njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock službeno je u utorak preuzela dužnost predsjednice Opće skupštine Ujedinjenih naroda

Prisegnula je u Ujedinjenim narodima u New Yorku. Baerbock (44) je preuzela ulogu od svoga prethodnika, Philémona Yanga, bivšeg premijera Kameruna, na početku 80. zasjedanja Opće skupštine u New Yorku.

"Veselim se suradnji s vašom nasljednicom, novoizabranom predsjednicom Baerbock, dok nastavljamo tražiti globalna rješenja za globalne probleme", priopćio je glavni tajnik UN-a, Antonio Guterres.

vezane vijesti

Baerbock je na tu poziciju izabrana u lipnju premoćnom većinom, unatoč ruskom protivljenju njezinoj kandidaturi.

Političarka Zelene stranke, koja je do svibnja obnašala dužnost njemačke ministrice vanjskih poslova, tek je peta žena u toj ulozi.

Pozicija je uvelike ceremonijalne naravi i ne bi se trebala miješati s ulogom glavnog tajnika UN-a. Kao predsjednica, Baerbock će predsjedati sjednicama Opće skupštine i pomagati u određivanju dnevnog reda i proceduralnih pravila sastanaka.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
sebastien lecornu

sebastien lecornu

Francuska ekspresno dobila novog premijera: Macron odabrao sebi odanog ministra
Heroji i Zlikovci

Heroji i Zlikovci

Putinovi zločinci su žedni krvi: Rusija se sprema na konačan povratak svoje ogromne vojske
antikorupcijski prosvjedi

antikorupcijski prosvjedi

[VIDEO] Totalni kaos u Nepalu: Prosvjednici zapalili parlament, vojska se obratila narodu

najpopularnije

Još vijesti