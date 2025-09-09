Ni Rusi je nisu spriječili: Bivša njemačka ministrica postala šefica Opće skupštine UN-a

Prisegnula je u Ujedinjenim narodima u New Yorku. Baerbock (44) je preuzela ulogu od svoga prethodnika, Philémona Yanga, bivšeg premijera Kameruna, na početku 80. zasjedanja Opće skupštine u New Yorku.

"Veselim se suradnji s vašom nasljednicom, novoizabranom predsjednicom Baerbock, dok nastavljamo tražiti globalna rješenja za globalne probleme", priopćio je glavni tajnik UN-a, Antonio Guterres.