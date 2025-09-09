Ni Rusi je nisu spriječili: Bivša njemačka ministrica postala šefica Opće skupštine UN-a

Bivša njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock službeno je u utorak preuzela dužnost predsjednice Opće skupštine Ujedinjenih naroda
Prisegnula je u Ujedinjenim narodima u New Yorku. Baerbock (44) je preuzela ulogu od svoga prethodnika, Philémona Yanga, bivšeg premijera Kameruna, na početku 80. zasjedanja Opće skupštine u New Yorku.
"Veselim se suradnji s vašom nasljednicom, novoizabranom predsjednicom Baerbock, dok nastavljamo tražiti globalna rješenja za globalne probleme", priopćio je glavni tajnik UN-a, Antonio Guterres.
Baerbock je na tu poziciju izabrana u lipnju premoćnom većinom, unatoč ruskom protivljenju njezinoj kandidaturi.
Političarka Zelene stranke, koja je do svibnja obnašala dužnost njemačke ministrice vanjskih poslova, tek je peta žena u toj ulozi.
Pozicija je uvelike ceremonijalne naravi i ne bi se trebala miješati s ulogom glavnog tajnika UN-a. Kao predsjednica, Baerbock će predsjedati sjednicama Opće skupštine i pomagati u određivanju dnevnog reda i proceduralnih pravila sastanaka.