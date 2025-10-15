Nezgodno jutro: Dvije nesreće na A3 i zabrane prometa zbog bure na Jadranskoj magistrali

Zbog prometnih nesreća na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Samobor i Sveta Nedelja u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom usporeno dok se između čvorova Kutina i Popovača u smjeru Bregane vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine.

Zbog bure je na dionici Jadranske magistrale (DC8) Novi Vinodolski-Senj zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s kamp priklicama i motocikle.:

Večeras od 22 sata do 6 sati ujutro bit će prekinut promet na Jadranskoj magistrali između čvorova Prapratno i Zaton Doli, zbog radova u tunelima Supava i Polakovica, a obilazak je preko Stona.

Od 22,30 sati do 5 sati bit će zatvorena dionica državne ceste DC403 u Rijeci, od čvora Škurinje do kružnog raskrižja DC403 (vijadukt Piopi/ul. Milutina Barača) u oba smjera.

U pomorskom prometu nema poteškoća.