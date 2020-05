Njujorški guverner Andrew Cuomo najavio je da će se povećati testiranja u siromašnim i manjinskim četvrtima jer je viša stopa zaraze covidom među crncima i latinoamerikancima te je upozorio na smrti još dvoje djece od rijetke bolesti koju liječnici povezuju s pandemijom

"Bolest je oduzela živote troje mladih Njujorčana. Ovo je posljednje što nam treba uz sve što se već događa i svu tjeskobu koju osjećamo", rekao je Cuomo.

U New Yorku se 73 male djece liječi od misteriozne bolesti koja može dovesti do smrtonosne upale krvnih žila. Dosad se vjerovalo se da covid-19 ima vrlo malen utjecaj na djecu, ali nova saznanja sugeriraju da virus može napasti djecu na drukčiji način. Deseci djece sa simptomima Kawasakijeve bolesti nisu nužno bili pozitivni na covid-19 jer nisu patili od respiratornih simptoma koje koronavirus izaziva kod odraslih. U subotu je broj mrtvih u SAD-u prešao 77.000, pokazuju podaci Sveučilišta Johns Hopkins. Teško pogođen New York bilježi stalni pad novooboljelih po danu i pad hospitalizacija posljednjih tjedana. No, Cuomo kaže da je i dalje uznemirujuć broj Njujorčana koji svaki dan umiru. U New Yorku je ukupno umrlo više od 21.000 ljudi.