Nevrijeme izbacilo kostur iz ormara: Poljud kakav znamo odslužio je svoje. Rušenje stadiona nema alternativu

Ali, s druge strane, postalo je jasno da je kao nogometni stadion već postao nepopravljivo nefunkcionalan: čak i da se u njega utuku deseci milijuna eura, po ponudi, sadržajima i standardima neće moći dobaciti do nogometnog 21. stoljeća niti – što je u hrvatskim okvirima dosta važno – do onoga što će Zagreb i Dinamo dobiti sasvim novim Maksimirom.

'Ako je srušen Wembley, može i Poljud'

Novi i moderni stadioni generiraju goleme prihode na matchday, što predstavlja jedan od najvažnijih prihoda svakog uspješnog kluba. S Poljudom zbog njegove konfiguracije i podjele prostora to naprosto nije moguće ni ako bi se uložio ozbiljan novac u njega.

'Spomenik kulture? To je u redu dok je stadion funkcionalan, ali kada to prestane biti, radi se 'običnom' spomeniku, velikom stotine tisuća kvadrata. To naprosto nema smisla, a i u zakonu stoji da se objekt briše iz Registra kulturnih dobara 'kada izgubi svojstva radi kojih je zaštićen'. Ako je srušen londonski stadion Wembley, koji je nogometno i povijesno bio izuzetno značajan, onda sasvim sigurno to može biti slučaj i s Poljudom', rekao je jedan od sugovornika tportala.

S njima smo razgovarali neslužbeno, bez navođenja imena, da bismo dobili konkretnije i otvorenije stavove na ovu temu.