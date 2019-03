Neviđena blamaža: Britanija još nije izašla iz EU-a, a kad će - ne zna se

Ujedinjeno Kraljevstvo je danas, 29. ožujka, trebalo napustiti Europsku uniju, no to se nije dogodilo jer se cijeli proces izlaska iz Europske unije pretvorio u kaos i neviđenu blamažu te zemlje u svijetu. Britanski zastupnici u petak su treći put glasali o prihvaćanju sporazuma o izlasku i ponovno ga odbili

May je poručila kako će to odbijanje imati teške implikacije te da će Ujedinjeno Kraljevstvo morati napustiti EU 12. travnja bez sporazuma. Šef laburista Jeremy Corbin zatražio je njenu ostavku i izvanredne izbore.

Zastupnici britanskog parlamenta odbili su prijedlog izlaska iz EU koji im je ponovno na glasanje ponudila premijerka Theresa May , i to sa 344 glasa protiv u odnosu na 286 zastupnika koji su ga podržali, donosi BBC i zaključuje kako su time planovi za Brexit bačeni u još veću neizvjesnost.

Do sada su se u tri godine, otkada je na referendumu izglasan izlazak iz Europske unije, britanski zastupnici uspjeli složiti samo oko toga što ne žele. A ne žele ništa: ni izići bez sporazuma, ne žele izići sa sporazumom koji je dogovorila May, ne žele drugi referendum, ne žele irski backstop, ne žele ostati u carinskoj uniji, ne žele meki, a ni tvrdi Brexit… Što žele, još uvijek ne znaju, a vrijeme im neumitno istječe.

Odluka premijerke Therese May da pokuša kroz parlament u petak provući samo sporazum o razdruživanju, bez priložene političke izjave, bio je samo posljednji očajnički pokušaj da dođe do nekakvog rezultata. Uz ponovno glasovanje ponudila je ostavku kako bi zadovoljila tvrde euroskeptike koji se nadaju da će oni preuzeti proces. Ponudu su, istina, prihvatili neki prominentniji tvrdolinijaši, poput Borisa Johnsona, bivšeg londonskog gradonačelnika i ministra vanjskih poslova s premijerskim ambicijama, Jacoba Rees-Mogga, Davida Davisa, ali ne i svi, pa to nije bilo dovoljno da se progura ugovor.

May se našla u nezavidnoj situaciji jer joj je predsjednik parlamenta John Bercow zabranio da treći put zaredom stavi isti prijedlog na glasovanje. Zbog toga je išla samo s dijelom koji se odnosi na razdruživanje. Političke odnose ostavila je za kasnije.

Sporazum o povlačenju pokriva 39 milijardi funti težak razvod s Europskom unijom. Dogovor predviđa da Velika Britanija nastavi sudjelovati u godišnjem proračunu EU-a za 2019. i 2020., 'kao da je ostala u Uniji'. Nakon tog razdoblja London će morati podmiriti financijske obveze preuzete iz prošlih proračuna koje još nije podmirio. Ugovor o izlasku iz EU-a regulira i prava nebritanaca u Britaniji i Britanaca u EU, kao i sporni backstop za Sjevernu Irsku i Irsku. Riječ je o pravno obvezujućem dokumentu i mora biti izglasan u britanskom i Europskom parlamentu kako bi London izašao iz EU-a na uređen način, sa sporazumom u ruci.

Politička deklaracija koju je May izostavila iz glasovanja svojevrsni je nacrt toga kako bi odnosi između Ujedinjenog Kraljevstva i EU-a trebali izgledati u vremenu nakon Brexita. Nije riječ o pravno obvezujućem dokumentu, već o smjernicama, odnosno osnovi za buduće trgovinske pregovore.