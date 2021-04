Neven Bosilj predao potpise za gradonačelničku kandidaturu

SDP-ov kandidat za gradonačelnika Varaždina Neven Bosilj prvi je između svih kandidata u ponedjeljak predao potpise za svoju kandidaturu te je najavio da će pobijediti u utrci za prvog čovjeka Varaždina

"Želim zahvaliti svim svojim stranačkim aktivistima, ali prije svega simpatizerima jer ta energija koju su oni pokazali prilikom ovog prikupljanja potpisa je bila izuzetna", rekao je Bosilj i dodao kako ga i dalje zovu ljudi i donose liste, no kako to više nije potrebno, s obzirom na to da su ih skupili više od 1300.

Osobno očekuje prljavu kampanju koja je, kako je ustvrdio, "već krenula s gomilom laži i neutemeljenih optužbi od strane Davora Patafte".