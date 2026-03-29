širenje tampon zone

Netanyahu diže tenzije: 'Naredio sam širenje invazije'

Bi. S.

29.03.2026 u 19:09

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu Izvor: EPA / Autor: RONEN ZVULUN / POOL
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio je jačanje invazije na južni Libanon, rekavši da je naredio vojsci da dodatno proširi takozvanu 'tampon zonu' i obećao da će tamo temeljito promijeniti sigurnosnu situaciju

'Upravo sam naredio da se dodatno proširi postojeća sigurnosna tampon zona. Odlučni smo promijeniti situaciju na sjeveru', rekao je Netanyahu u video izjavi Sjevernog zapovjedništva, piše Guardian.

Rekao je da je cilj odluke jačanje izraelskog sigurnosnog položaja duž sjeverne granice tijekom stalnih napetosti, gdje su prekogranična neprijateljstva izazvala strah od šire regionalne eskalacije.

Petina stanovništva, što je više od milijun Libanonaca već je iseljeno, a raste i broj poginulih koji je prema zadnjim podacima iznosio tisuću ljudi.

