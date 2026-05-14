Kremlj optužio Europu: Na strani ste Ukrajine

Peskov je ponovio stajalište Moskve da je Europa trenutačno uključena u sukob na strani Ukrajine.

Paralelno, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da vjeruje kako se kraj rata između Rusije i Ukrajine ‘vrlo blizu' . Uoči odlaska u Kinu Trump je rekao da očekuje postizanje dogovora između Moskve i Kijeva te ponovno ustvrdio da je tijekom svoje političke karijere ‘riješio osam ratova ’.

Od veljače nisu održani nikakvi mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine jer su Sjedinjene Države, koje posreduju između dviju strana, bile usredotočene na rat u Iranu.

‘Stvarno mislim da je kraj rata u Ukrajini vrlo blizu’, rekao je Trump novinarima, prenosi Ukrajinska Pravda. Dodao je da se situacija mijenja iz dana u dan te da vjeruje kako će dvije strane ipak završiti za pregovaračkim stolom. Trump je tijekom obraćanja odgovarao i na pitanje postoji li dogovor između njega i ruskog predsjednika Vladimira Putina prema kojem bi Rusija u budućem mirovnom sporazumu dobila cijeli Donbas.



Na to je kratko odgovorio: ‘Ne.’

Njegova izjava dolazi u trenutku kada se sve češće govori o mogućim pregovorima i pritiscima na obje strane da pristanu na kompromis. Kijev i dalje inzistira na tome da neće pristati na odricanje od okupiranih područja niti na ograničavanje vlastitog suvereniteta bez obzira na međunarodne pritiske.