ULOGA POSREDNIKA?

Kremlj optužio Europu: Na strani ste Ukrajine

I.H./Hina

14.05.2026 u 16:37

Dmitrij Peskov Izvor: EPA / Autor: RAMIL SITDIKOV / REUTERS / POOL
Europa ne bi trebala očekivati da će imati ulogu posrednika u mirovnom procesu za Ukrajinu s obzirom na svoj trenutačni pristup, izvijestila je u četvrtak ruska državna novinska agencija RIA, pozivajući se na glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova

Peskov je ponovio stajalište Moskve da je Europa trenutačno uključena u sukob na strani Ukrajine.

Od veljače nisu održani nikakvi mirovni pregovori između Rusije i Ukrajine jer su Sjedinjene Države, koje posreduju između dviju strana, bile usredotočene na rat u Iranu.

Paralelno, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da vjeruje kako se kraj rata između Rusije i Ukrajine ‘vrlo blizu'. Uoči odlaska u Kinu Trump je rekao da očekuje postizanje dogovora između Moskve i Kijeva te ponovno ustvrdio da je tijekom svoje političke karijere ‘riješio osam ratova’.

Prvi susret Trumpa i Putina Izvor: Profimedia / Autor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

‘Stvarno mislim da je kraj rata u Ukrajini vrlo blizu’, rekao je Trump novinarima, prenosi Ukrajinska Pravda. Dodao je da se situacija mijenja iz dana u dan te da vjeruje kako će dvije strane ipak završiti za pregovaračkim stolom. Trump je tijekom obraćanja odgovarao i na pitanje postoji li dogovor između njega i ruskog predsjednika Vladimira Putina prema kojem bi Rusija u budućem mirovnom sporazumu dobila cijeli Donbas.

Na to je kratko odgovorio: ‘Ne.’

Njegova izjava dolazi u trenutku kada se sve češće govori o mogućim pregovorima i pritiscima na obje strane da pristanu na kompromis. Kijev i dalje inzistira na tome da neće pristati na odricanje od okupiranih područja niti na ograničavanje vlastitog suvereniteta bez obzira na međunarodne pritiske.

