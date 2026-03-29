Kemijski pogon na jugu Izraela pogođen iranskim projektilom

ADAMA, proizvođač aktivnih sastojaka i sredstava za zaštitu usjeva, izjavio je da je njegov pogon u Makhteshimu na jugu Izraela u nedjelju pogođen iranskim projektilom ili krhotinama presretnutog projektila, ali nije bilo izvješća o ozlijeđenima, navodi Reuters
ADAMA, dio kineske Syngenta grupe, izjavila je da se zasad ne zna opseg štete na pogonu.
Izraelska vatrogasna i spasilačka služba izjavila je da je izbio požar u industrijskoj zoni na jugu Izraela u kojoj se nalazi nekoliko kemijskih proizvodnih i industrijskih pogona nakon iranskog raketnog napada, vjerojatno krhotina presretnutog projektila.
Ranije je izraelska vojska izjavila da je otkrila projektile lansirane iz Irana. U nedjelju je na Izrael ispaljeno više valova, premda do požara na jugu nije bilo izvješća o šteti ili ozljedama.
Kuvajtska vojska u nedjelju je izjavila da je deset kuvajtskih vojnika ozlijeđeno u iranskom raketnom napadu na vojni kamp u toj zaljevskoj zemlji.
Kamp je pretrpio materijalnu štetu, navela je vojska u objavi na X-u, dodajući da je na Kuvajt u zadnja 24 sata ispaljeno 14 balističkih raketa i 12 dronova.