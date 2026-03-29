Kemijski pogon na jugu Izraela pogođen iranskim projektilom

Izraelska vatrogasna i spasilačka služba izjavila je da je izbio požar u industrijskoj zoni na jugu Izraela u kojoj se nalazi nekoliko kemijskih proizvodnih i industrijskih pogona nakon iranskog raketnog napada, vjerojatno krhotina presretnutog projektila.

ADAMA, dio kineske Syngenta grupe, izjavila je da se zasad ne zna opseg štete na pogonu.

Ranije je izraelska vojska izjavila da je otkrila projektile lansirane iz Irana. U nedjelju je na Izrael ispaljeno više valova, premda do požara na jugu nije bilo izvješća o šteti ili ozljedama.

Kuvajtska vojska u nedjelju je izjavila da je deset kuvajtskih vojnika ozlijeđeno u iranskom raketnom napadu na vojni kamp u toj zaljevskoj zemlji.

Kamp je pretrpio materijalnu štetu, navela je vojska u objavi na X-u, dodajući da je na Kuvajt u zadnja 24 sata ispaljeno 14 balističkih raketa i 12 dronova.