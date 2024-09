Nestašica Ozempica: Slovenski liječnici i farmaceuti izdali ozbiljno upozorenje

Upotreba Ozempica brzo se povećala uglavnom zbog njegovog učinka na smanjenje tjelesne težine. No, zbog velike potražnje, proizvođač ne uspijeva zadovoljiti sve svjetske potrebe. Zbog toga povremeno dolazi do poremećaja u opskrbi lijekovima, koji će se nastaviti najmanje do kraja godine, piše u zajedničkom priopćenju JAZMP-a i LZS-a koje prenosi slovenski javni servis RTVSlo.