Nenad Periš: Ovo mi je bio najteži dan u životu, a Mateja ćemo sahraniti u krugu obitelji

Nakon što je danas identificirano da je tijelo izvučeno jučer iz Dunava nestali Matej Periš, o svemu se oglasio i njegov otac Matej Periš, koji je imao jednu molbu za javnost

'Čovjek koji izgubi nekoga kao što sam ja izgubio svog Mateja ima samo jednu nadu, a to je da mu bude što bliže. To će se jednom dogoditi, ja ne znam kada, ali će se dogoditi. Moje misli i moji pogledi uvijek će tražiti moga sina i uvijek ću htjeti da mu budem što bliže. Mi moramo nastaviti živjeti ovdje na zemlji do nekog novog susreta', rekao je Nenad Periš, koji se Slobodnoj Dalmaciji danas poslijepodne javio iz Beograda.

Kazao je kako želi obavijestiti javnost kako će sahrana Mateja biti tiha u krugu najuže obitelji i rodbine. 'Svi oni koji budu željeli mogu se u svom srcu i svojoj duši oprostiti od našeg Mateja. Stoga molim javnost da ispoštuje ovu našu želju da se s dostojanstvom, u krugu obitelji oprostimo od našeg Mateja. Molim da ljudi i javnost to shvate i unaprijed im zahvaljujem na razumijevanju. Ja osobno ne odbijam nikakvo suosjećanje od nikoga, ali jednostavno želim biti u miru i u miru se oprostiti od svoga sina', istaknuo je Nenad Periš.