Nekoliko stotina ljudi na prosvjedu za Palestinu u Rijeci

Tristotinjak građana i građanki Rijeke okupilo se ove subote na prosvjedu podrške Palestini i poslalo poruku kako stoje uz palestinski narod te da neće okrenuti glavu pred genocidom i okupacijom
“Navijamo za jednakost, mir i život, a poručuje o stop genocidu i kolonijalizmu. Nema mira dok Izrael okupira”, poručili su organizatori iz inicijative Free Palestine Rijeka, prenosi N1.
Na Kontu se odvio program podrške, gdje se uz nastupe KUD-a Vladarice i benda Marinada čitala i pisma riječkih Palestinki.