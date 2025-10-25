podrška s kvarnera

Nekoliko stotina ljudi na prosvjedu za Palestinu u Rijeci

V. B.

25.10.2025 u 16:58

Prosvjed u Rijeci
Prosvjed u Rijeci Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL
Tristotinjak građana i građanki Rijeke okupilo se ove subote na prosvjedu podrške Palestini i poslalo poruku kako stoje uz palestinski narod te da neće okrenuti glavu pred genocidom i okupacijom

“Navijamo za jednakost, mir i život, a poručuje o stop genocidu i kolonijalizmu. Nema mira dok Izrael okupira”, poručili su organizatori iz inicijative Free Palestine Rijeka, prenosi N1.

Skup podrške Palestini u Rijeci Izvor: Pixsell / Autor: Goran Kovacic/PIXSELL

Na Kontu se odvio program podrške, gdje se uz nastupe KUD-a Vladarice i benda Marinada čitala i pisma riječkih Palestinki.

