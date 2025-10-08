Neki će se grijati na gotovo ljetnim temperaturama, a neke će ohladiti jaka bura; stiže i magla

U srijedu će na istoku zemlje prijepodne prevladavati sunčano vrijeme, uz mjestimičnu jutarnju maglu. Tijekom dana moguća je povremeno umjerena naoblaka. Puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a dnevne temperature bit će između 17 i 19 °C, javlja HRT.

Slično će biti i u središnjoj Hrvatskoj - jutro svježe, s temperaturama od 6 do 9 °C i mogućnošću kratkotrajne magle. Tijekom dana promjenjivo oblačno, no s mnogo sunčanih razdoblja, ponegdje uz umjeren sjeverni vjetar. Magla je moguća i u pojedinim dijelovima Gorske Hrvatske te u unutrašnjosti Istre.

Na sjevernom Jadranu danju će prevladavati sunčano, dok će u Lici i Gorskom kotaru povremeno biti više oblaka uz malu mogućnost za poneku kap kiše. Puhat će sjeveroistočni vjetar, a uz obalu i buru te sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviše dnevne temperature kretat će se oko 20 °C na obali i otocima, a u unutrašnjosti između 15 i 19 °C.

Vjetrovito na srednjem Jadrana i unutrašnjosti Dalmacije

Na srednjem Jadranu i u dalmatinskoj unutrašnjosti prevladavat će sunčano vrijeme. Ipak, zadržat će se razmjerno vjetrovito uz umjeren, povremeno i jak sjeverni vjetar te buru. More će biti umjereno valovito, a na otvorenom i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 18 i 22 °C.

DHMZ je zbog vjetra "upalio" žuti meteoalarm.

"Pojačana, mjestimice jaka bura. Najjači udari vjetra 35-45 čvorova (65-85 km/h)

UTJECAJ: Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu."