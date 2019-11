Ne zaboravite na veliku promjenu u prometu koja je na snazi od petka, kazne idu i do 30.000 kuna

Od petka, 15. studenog zimska oprema obavezna je na zimskim dionicama cesta u Hrvatskoj

U Odluci o obveznoj uporabi zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Hrvatskoj koju je donijelo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, navedeno je da je zimska oprema obavezna na pojedinim dionicama od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja iduće godine, u ovom slučaju od 15. studenog 2019. godine do 15. travnja 2020. godine, donosi portal Dalmacija danas.

Također, zimska oprema može biti obavezna na pojedinim cestama prije ili nakon tog razdoblja , što ovisi o trenutnim vremenskim uvjetima, u slučaju snijega ili poledice. Pod zimskom opremom za vozila najveće dopuštene mase do 3,5 tone podrazumijevaju se zimske gume (M+S) na svim kotačima ili ljetne gume s najmanjom dubinom profila od 4 mm i lanci za snijeg koji se postavljaju na pogonske kotače.

Dobro je da u svakom razdoblju godine vozilo ima odgovarajuće gume jer već pri temperaturi nižoj od 7°C ljetne gume gube elastičnost, kao i svojstva prianjanja na podlogu koja imaju u uvjetima za koja su predviđena. Ljetna guma po snijegu gotovo da nema nikakve šanse, njome se produljuje zaustavni put što je vrlo opasno. Kod temperature od -10°C, automobil s ljetnim gumama, pri brzini od 60 kilometara na sat zaustavit će se nakon 55 metara, dok će se automobil koji na kotačima ima zimske gume zaustaviti nakon 44 metra. Na nižim temperaturama put kočenja još je duži. Ako automobil ima ljetne gume, zaustavit će se nakon 62 metra, a sa zimskim gumama najdalje do 50 metara – piše HAK.

Kolike su kazne?

Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće cestom (na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno) bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom ili da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu. U suprotnom: vozaču prijeti novčana kazna od 700 kuna.

No, postoje i veće kazne: – Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom. Za ovaj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama ovoga članka – kazuju iz policije.

Ako policijski službenik zatekne vozilo koje se kreće cestom na kojoj je kretanje te vrste vozila zabranjeno ili se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kada je zimska oprema obvezna, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom ili da vozilom nastavi kretanje na cesti na kojoj je kretanje te vrste vozila dopušteno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu.

Ako vozač ne postupi po toj naredbi, policijski službenik isključit će vozilo iz prometa. Isključenje vozila iz prometa traje sve dok se ne otklone razlozi zbog kojih je vozilo isključeno. Vozač je dužan isključeno vozilo odmah ukloniti s ceste na mjesto na kojem neće ugrožavati sigurnost prometa ili ometati normalan tok prometa (parkiralište, ugibalište i sl.), a najkasnije u roku od 12 sati vozač je dužan ukloniti isključeno vozilo s ugibališta i sličnih mjesta. Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da u prometu na cestama sudjeluje vozilo koje je isključeno iz prometa.