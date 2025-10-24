Goethe institut

Ne propustite izložbu istaknute njemačke ilustratorice: Specijalizirala je dječje knjige

I.K./Hina

24.10.2025 u 15:58

Jedna od ilustracija Julie Nusch
Jedna od ilustracija Julie Nusch Izvor: Društvene mreže / Autor: Goethe-Institut Kroatien/Facebook
Izložba "Čarobni svijet Julije Nüsch", postavljena u knjižnici Goethe-Instituta Kroatien, ugostit će od 28. do 30. listopada u Zagrebu tu istaknutu njemačku ilustratoricu koja će sudjelovati u popratnom programu izložbe.

Umjetnica će za djecu od 7 do 12 godina, s predznanjem njemačkog jezika ili bez njega, održati radionicu "Monster radionica crtanja – Oživi svoje biće iz mašte“, a imat će i interaktivno čitanje za djecu i mlade, najavljeno je.

Izložba donosi izbor iz četiri priče koje je ilustrirala, od kojih dvije potpisuje poznati njemački pisac Michael Ende - „Trankvila Trapađoz – ustrajna kornjača” i novoobjavljenu slikovnicu „Tedi i životinje”, svevremensku priču o prijateljstvu, strpljenju i potrazi za smislom života.

Tu su i ilustracije iz slikovnice „Čudovište, čudovište – skoro pa besplatno” autora Jana Kaisera, kao i ilustracije iz serije priča za laku noć „Što sanjaš?”, koju je Julia Nüsch napisala i ilustrirala, a koja u tri nastavka prati veselu životinjsku družinu, nazvanu po poznatim piscima i književnicima, Goetheu, Rilkeu i Shakespearu.

„Izložba će i djecu i mlade i odrasle brzo prenijeti u očaravajući svijet Julije Nüsch, naseljen likovima koji nas ne uče samo maštati, već nas i podsjećaju na temeljne ljudske vrijednosti”, ističe se u najavi.

Izložba je realizirana u suradnji Goethe-Instituta Kroatien i Međunarodnog dječjeg festivala u Šibeniku. Postavila ju je kustosica Anita Travčić i prikazana je u Gradskom muzeju tijekom ovogodišnjeg izdanja festivala.

U okviru izložbe, 29. i 30. listopada, organizira se stručni skup „Kad slike nauče govoriti: otkrivanje kreativnih potencijala pri razvoju čitalačkih i jezičnih vještina“ za knjižničarke i knjižničare, odgojiteljice i odgojitelje te učiteljice i učitelje razredne nastave.

Knjige za djecu: Ilustracije imaju jednaku važnost kao i sama priča

Na skupu će se govoriti o tome kako ilustracije u knjigama za djecu imaju jednaku važnost kao i sama priča, one nisu samo ukras, nego ravnopravni partneri priči, a osobito je u vremenu kada se dječja pažnja sve više usmjerava na digitalne medije, važno ponovno otkriti kreativnu moć slikovnice kao prostora susreta jezika, slike i mašte.

Sudionici će kroz masterclass s Nüsch dobiti uvid u proces stvaranja slikovnica, dok će Vladimira Velički govorit će o iskustvima i izazovima podučavanja dječje književnosti, a Anda Bukvić Pažin o velikoj važnosti malih priča.

Katarina Pavičić Dokoza govorit će o razvoju jezičnih i komunikacijskih vještina kroz kreativnost, pokret, igru i umjetnost, te podijeliti iskustva iz SUVAG-a, dok će Anita Peti-Stantić imat će izlaganje na temu “Puni krug - od čitanja naglas do samostalnog čitanja”.

Ilustrirala Shakespearea i Rilkea

Julia Nüsch (1979., Hamburg) studirala je ilustraciju s fokusom na dječje knjige na Sveučilištu primijenjenih znanosti u Hamburgu. Ilustrirala je brojne slikovnice renomiranih autora, uključujući Williama Shakespearea i Rainera Mariju Rilkea, a aktivna je i kao autorica vlastite serije knjiga.

Nagrađena je njemačkom nagradom Book Trailer Award za ilustraciju Rilkeove pjesme „Pantera”, dok je njezina debitantska autorska knjiga „Marljivi kotrljaš i tuđi snovi”, s vlastitim ilustracijama, proglašena Knjigom mjeseca u 2021. od strane Njemačke akademije za književnost za djecu i mlade.

Njezina zagrebačka izložba se može razgledati do 20. prosinca.

