Navaljni opisao mučenje: Nakon svega, sjedim ispod Putinova portreta. To zovu 'disciplinska aktivnost'

"Neće biti nikoga od koga ću se moći oprostiti (...) Svi će se rođendani proslavljati bez mene. Nikada neću vidjeti svoje unuke. Neću biti tema nikakve obiteljske priče. Neće me biti ni na jednoj fotografiji", piše Navaljni 22. ožujka 2022. u svojemu zatvorskom dnevniku čije su ulomke u petak i subotu objavili časopisi The New Yorker i londonski Times.

Sadržaj čitavog dnevnika javnosti će biti dostupan 22. listopada.

Knjiga pod nazivom "Patriot" bit će "uspomena i sjećanje na mene", piše ruski disident. Američki izdavač Knopf izvijestio je da je planirana i ruska verzija njegova dnevnika.