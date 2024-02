Sindrom iznenadne ruske smrti i njegove žrtve: Što sve znamo o tome kako je umro Aleksej Navaljni

Prema ruskim izvješćima, 47-godišnjak se kratko prošetao sibirskom kaznenom kolonijom i potom rekao da se osjeća loše, srušio se i više nije došao svijesti; pokušaji reanimacije bili su neuspješni. U subotu je Navaljnijeva obitelj potvrdila da je preminuo u petak 16. veljače. Zatvorske vlasti rekle su da je uzrok smrti 'neutvrđen', no da se vjerojatno radi o 'sindromu iznenadne smrti' , što je nedefinirani izraz za razne smrtonosne srčane bolesti. Ne zna se ni gdje se njegovo tijelo uopće nalazi. Navaljnijeva majka Ljudmila, koja je na to područje stigla u subotu, posjetila je mrtvačnicu u gradu Salehardu u blizini zatvora, gdje joj je rečeno da je njegovo tijelo odneseno, piše BBC .

Navaljnom se stanje pogoršalo u tri godine zatvora, a žalio se da mu je uskraćeno liječenje i da je proveo gotovo 300 dana u samici. Do uhićenja u siječnju 2021. mjesecima se oporavljao od trovanja. Unatoč tome, činilo se da je relativno dobrog raspoloženja i zdravlja na sudskoj snimci dan prije smrti. Čini se da se međunarodna mišljenja ne poklapaju s ruskim prikazom onoga što mu se dogodilo u kaznionici IK-3 ili Polarnom vuku - jednom od najstrožih zatvora u Rusiji.

Ruska novinska agencija Interfax javlja da su ga liječnici pola sata pokušavali reanimirati. Prema zatvorskim vlastima, liječnici su došli do njega u roku od dvije minute, a vozilo hitne pomoći u roku od šest minuta. Državna mreža RT - zabranjena u mnogim zapadnim zemljama - iznijela je mogućnost da je umro zbog krvnog ugruška. Dmitrij Peskov , Putinov glasnogovornik, rekao je da 'liječnici moraju to nekako otkriti'.

Zdravlje mu se pogoršalo u zatvoru

U mjesecima nakon zatvaranja Navaljnog pod optužbama za 'ekstremizam' i 'korupciju' izdana su razna upozorenja njegovih saveznika i odvjetnika da mu se stanje pogoršava, da je teško bolestan ili da se ne zna gdje se nalazi. Žalio se na jake bolove u leđima, groznicu i utrnulost u nogama. Govorio je o nedostatku sna zbog 'provjera' stražara koji su mu svijetlili u oči svaki sat, a još nije prebolio teške posljedice napada novičokom.

Sumnjiva sudbina Putinovih suparnika

Povijest aktivizma Navaljnog označila ga je kao primarnu prijetnju Putinovoj moći. Više od desetljeća razotkrivao je korupciju režima ruskog predsjednika, a njegove istrage imale su stotine milijuna pregleda na internetu. Zatim je 2021. njegov tim za kampanju proizveo viralan video s ciljem razotkrivanja izgradnje palače za Putina na Crnom moru, vrijedne milijardu dolara i financirane 'najvećim mitom u povijesti'. Navaljni je rekao da je to dokaz 'feudalnog' režima Putina i pokroviteljstva lopovluka nad ruskim narodom. Video je u tri godine pogledan gotovo 130 milijuna puta, a on je već bio u pritvoru kada je objavljen. Sada je mrtav. Njegovo ime tako je pridodano dugom popisu onih koji su umrli od 'sindroma iznenadne ruske smrti', kako su to opisali neki komentatori.