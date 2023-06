NATO održava najveću zračnu vježbu u svojoj povijesti, stiže 220 vojnih aviona

Vježba "Air Defender 23" počet će u ponedjeljak i trajat će desetak dana uz sudjelovanje oko 220 vojnih zrakoplova iz 25 država članica i partnera Sjevernoatlantskog saveza.

Vježba će biti obrambene naravi, ali se njome želi poslati poruka, napose Rusiji, rekla je novinarima američka veleposlanica u Njemačkoj Amy Gutmann.

"Doista bi me iznenadilo da jedan svjetski čelnik ne povede računa o tome što to govori o naravi tog saveza, što znači snaga tog saveza, a to uključuje (Vladimira) Putina", ruskog predsjednika, istaknula je.