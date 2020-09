Nastavljeno suđenje Franji Luciću za nuđenje mita novinaru Dragi Hedlu

Bivši HDZ-ov saborski zastupnik Franjo Lucić u srijedu se ponovno izjasnio da se ne smatra krivim za nuđenje mita novinaru "Telegrama" Dragi Hedlu za što ga optužnicom tereti Uskok

Iz dokumenata koje je prikupio vidjelo da je poslovanje tih tvrtki bilo dubiozno, da su ostvareni značajni gubitci pa se odlučio javiti Luciću da čujem i njegov dio te priče.

Nakon što s okrivljenikom nije uspio dogovoriti sastanak Hedl navodi kako ga je spornog dana Lucić nazvao telefonom nazvao dok je bio u u Požegi u društvu svjedoka Vladimira Šplajta i Miroslava Mesića, a kako se nalazio u restoranu i nije imao prilike zapisati sve što optuženi govori snimio je razgovor.

Tvrdi kako mu je Lucić ponudio da ne piše tekst jer bi mu to štetilo s obzirom da je bio u završnom razgovoru s bankama koje su htjele naplatiti dugove od njegovih tvrtki.

S obzirom da je bio iznenađen ponudom Hedl je kazao kako je Lucića pitao što to točno znači, a da je on odgovorio kako je voljan honorirati da ne objavi tekst i da je spreman za to platiti tri puta više, nego što bi mu za objavu teksta platila redakcija.

Kazao je kako je bio šokiran jer nikada nije doživio da mu netko nudi novac da nešto ne učini te da je o događaju izvijestio redakciju "Telegrama" iz koje su mu odgovorili da napiše tekst u kojem će opisati cijeli događaj i sadržaj telefonskog razgovora.

Lucić tvrdi da je Hedlov iskaz neistinit

U primjedbi na Hedlov iskaz Lucić je ustvrdio kako svjedok govori neistinu te da je sve što je iznio neutemeljeno s ciljem nanošenja štete njemu i njegovim tvrtkama. Hedl je odgovorio kako je govorio istinu, da ni jednu stvar nije izmislio, kako stoji iza svake izgovorene riječi, kao i da ne postoji niti jedan razlog, zbog kojeg bi Luciću želio nanijeti štetu.

Suđenje se nastavlja 4. studenog ispitivanjem svjedoka i preslušavanjem snimke telefonskog razgovora optuženog Lucića i novinara Hedla.

Optužnica protiv Lucića potvrđena je u studenom 2019. nakon što u svibnju iste godine Županijski sud nije potvrdio optužnicu, jer je sjednica optužnog vijeća prekinuta nakon odluke da se iz spisa, kao nezakonit dokaz, izdvoji transkript telefonskog razgovor Lucića i "Telegramova" novinara.

Vrhovni sud je prihvatio žalbu Uskoka te u sudski spis kao dokaz uvrstio spomenutu privatnu audio-snimku razgovora Hedla i Lucića, smatrajući da, s obzirom na prirodu kaznenog djela, za koje se tereti okrivljenik te s obzirom da se radi o predmetu iz nadležnosti Uskoka, za koje se sudi na Županijskom, a ne na Općinskom sudu, javni interes preteže nad pravom okrivljenika na privatnost.

Osječki je sud u travnju 2018. nepravomoćno obustavio postupak protiv Lucića, smatrajući da "djelo koje je predmet optužbe nije kazneno djelo", ali je Vrhovni sud u ožujku 2019. prihvatio Uskokovu žalbu i ukinuo prvostupanjsku odluku.

Vrhovni sud tada je odlučio da je optužno vijeće pogrešno zaključilo kako novinari uopće ne mogu biti odgovorne osobe te da nakladnik portala "Telegram" nije na Hedla prenio nikakve poslove odgovorne osobe, zbog čega se također ne može raditi o kaznenom djelu.