Nastavljeni prosvjedi u Francuskoj s blokadom cesta, sukobima u Parizu

Vozači kamiona u subotu su blokirali ceste u desetak regija diljem Francuske izražavajući na taj način nezadovoljstvo zbog planiranog smanjenja poreznih olakšica na dizel gorivo za cestovni prijevoz, dok je vožnja vlakovima i podzemnom željeznicom i dalje poremećena zbog štrajka protiv mirovinske reforme.

U Parizu je došlo do sukoba s policijom u području Denfert Rochereau na pariškoj Lijevoj obali, jer je nekoliko stotina pripadnika "žutih prsluka" nastavilo sa svojim tjednim prosvjedima, no u usporedbi s ranijim štrajkovima okupilo ih se relativno malo s obzirom na to da je prometni štrajk otežao njihov dolazak do glavnoga francuskog grada.