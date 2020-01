Nastavlja se topla i sunčana zima. Ako ste na moru, pripremite se na buru

U Hrvatskoj će se i za vikend nastaviti trend toplog i sunčanog vremena kakvom svjedočimo od početka godine, dok će u priobalnim krajevima, posebno u noći sa subote i nedjelju, biti i jake bure

U nedjelju pretežno sunčano. Ujutro i navečer mjestimice u unutrašnjosti magla ili niski oblaci.

Vjetar uglavnom slab, Na Jadranu u noći i u prvom dijelu dana ponegdje jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima, a popodne u slabljenju.

Najniža jutarnja temperatura zraka od -5 do -2, duž obale i na otocima od 4 do 8 °C. Najviša dnevna uglavnom od 3 do 6, a na Jadranu od 10 do 13 °C.