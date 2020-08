Nastava počinje 7. rujna u učionicama i to na području cijele Hrvatske. A ako dođe do proboja virusa u škole?

'Naš je cilj da se u svim osnovnim i srednjim školama nastava odvija u učionicama, da učenici novu školsku godinu dočekaju u svojim učionicama. Dakle, naša je početna pozicija prije prvog sastanka Radne skupine da svi učenici, bez obzira na to pohađaju li niže ili više razrede osnovne škole ili su srednjoškolci, prvi dan nastave dočekaju u školskim klupama', rekao je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs

Naravno, to što Ministarstvo znanosti i obrazovanja planira da nastava počne na klasični način ne znači da se u školama u kojima eventualno izbije zaraze koronavirusa neće organizirati mješovita ili u potpunosti online nastava. No, takve situacije rješavat će se, kako se neslužbeno doznaje, u hodu - od slučaja do slučaja. Drugim riječima, ako u jednoj školi izbije zaraza, to ne znači da će se automatski zatvoriti sve škole u tom gradu, županiji ili cijeloj zemlji.