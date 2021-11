Naručeni, a ostali bez cjepiva u Spaladium areni u Splitu: Morali smo zatvoriti vrata jer je anesteziolog stigao iz dežurstva

Zbog više od 500 cijepljenih alergičara, neki građani su u srijedu u Spaladium areni ostali bez cjepiva, a ravnatelj županijskog Doma zdravlja dr. Marko Rađa ih je pozivao da dođu sutra

"Ljudi su stalno pristizali, no morali smo zatvoriti vrata jer anesteziolog nije mogao duže ostati s obzirom na to da je u Arenu stigao ravno iz dežurstva", rekao je Rađa.

Ravnatelj Rađa objasnio je za Hinu da je cijepljenje alergičara počelo u podne, ali kako su ih danas liječnici obiteljske medicine poslali čak 500, anesteziolog koji je trebao raditi do 16 sati ostao je pola sata duže kako bi se svi cijepili.

"Ja sam imao dogovoreni termin u 14 sati. Došao sam desetak minuta prije, a red je već bio nekoliko desetaka metara. Odmah mi je bilo jasno da se to neće riješiti do otprilike 18,30 sati. Vrata su zatvorili u 16 sati i odlučili da cijepljenja za danas nema više. Nas je pedesetak ostalo vani i inzistirali smo da uđemo u Arenu. Nismo se željeli maknuti, no ubrzo su došla tri policajca", ispričao je Drago N., koji tvrdi da su policiju zvali zaštitari.

Po njegovim riječima, pedesetak je građana danas ostalo bez unaprijed dogovorenog cjepiva, a loše je što su neki od njih stigli s otoka i iz udaljenih mjesta Dalmatinske zagore.