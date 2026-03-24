'Amerikanci ne vide gdje možemo postići dogovor', rekao je izvor blizak predsjedniku Volodimiru Zelenskom za Ukrajinsku pravdu nakon posljednjih razgovora 21. i 22. ožujka. 'To bi ih moglo natjerati da potpuno napuste proces.'

Dužnosnici upozoravaju da bi se Washington mogao povući iz procesa i preusmjeriti fokus na Iran ako se ne postigne napredak, piše Kyiv Post .

SAD je sugerirao da bi mogao ponuditi sigurnosna jamstva - ali samo ako se Ukrajina povuče iz Donbasa, rekao je izvor. 'Ne mogu zamisliti kako bi to funkcioniralo u Ukrajini', dodao je dužnosnik. Razgovori ostaju pod utjecajem ranijih kontakata između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog čelnika Vladimira Putina u Anchorageu, na što se Moskva i dalje poziva.

'Bez obzira o čemu razgovaramo, uvijek se vraćamo na Amerikance koji kažu: 'Napustite Donbas, a mi ćemo vam izgraditi raj, kako je dogovoreno na Aljasci.' Prisutnost ukrajinskih trupa u Donjeckoj regiji ostaje središnja točka spoticanja. 'Naša strana troši ogromnu količinu vremena pokušavajući skrenuti raspravu s povlačenja', rekao je jedan insajder. 'Ali to se vrti u krug. Stalno čujemo istu stvar: 'Morate otići.'

Ukrajinsko oslanjanje na zapadno financiranje povećava pritisak. 'Ako EU ne pronađe rješenje, možda ćemo i dalje imati novca za vojsku, ali ne i za socijalne isplate kasnije ove godine', rekao je visoki dužnosnik. Unatoč napetostima, postoje ograničeni znakovi napretka. Nakon posljednjih razgovora između SAD-a i Ukrajine na Floridi, Zelenski je rekao da bi se razmjena zatvorenika s Rusijom mogla nastaviti, dok je Rustem Umerov, čelnik Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu, potvrdio daljnje razgovore s američkim dužnosnicima.

Istovremeno, Zelenski je priznao da je fokus Washingtona trenutno podijeljen. 'Jasno je da je pozornost američke strane trenutno usmjerena prvenstveno na situaciju oko Irana i šire regije, ali ruski rat protiv Ukrajine također mora biti prekinut', rekao je.



Razgovori na pauzi



Odvojeni trilateralni razgovori između Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine trenutno su na čekanju, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov 19. ožujka. 'Trilateralna skupina je na pauzi', rekao je Peskov, dodajući da se kontakti s Kijevom nastavljaju o humanitarnim pitanjima, uključujući razmjenu ratnih zarobljenika i tijela poginulih vojnika. Ukrajina je također potvrdila kašnjenja. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Georgij Tihi rekao je da je nekoliko rundi konzultacija odgođeno, ali ne i otkazano.

'Nisu otkazane ili napuštene, samo su odgođene', rekao je Tihi, dodajući da komunikacija između stranaka i dalje traje. Pregovori su usporeni usred rastućih napetosti na Bliskom istoku, što je pomaknulo fokus Washingtona. Ključna pitanja ostaju neriješena. Rusija i dalje zahtijeva da se Ukrajina povuče s teritorija na istoku koje Rusija nije uspjela zauzeti - uvjet koji je Kijev odbio.