Sjedinjene Države vrše pritisak na Ukrajinu da povuče svoje trupe iz Donjecke regije jer pregovori pokazuju mali napredak
Dužnosnici upozoravaju da bi se Washington mogao povući iz procesa i preusmjeriti fokus na Iran ako se ne postigne napredak, piše Kyiv Post.
'Amerikanci ne vide gdje možemo postići dogovor', rekao je izvor blizak predsjedniku Volodimiru Zelenskom za Ukrajinsku pravdu nakon posljednjih razgovora 21. i 22. ožujka. 'To bi ih moglo natjerati da potpuno napuste proces.'
SAD je sugerirao da bi mogao ponuditi sigurnosna jamstva - ali samo ako se Ukrajina povuče iz Donbasa, rekao je izvor. 'Ne mogu zamisliti kako bi to funkcioniralo u Ukrajini', dodao je dužnosnik. Razgovori ostaju pod utjecajem ranijih kontakata između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog čelnika Vladimira Putina u Anchorageu, na što se Moskva i dalje poziva.
'Bez obzira o čemu razgovaramo, uvijek se vraćamo na Amerikance koji kažu: 'Napustite Donbas, a mi ćemo vam izgraditi raj, kako je dogovoreno na Aljasci.' Prisutnost ukrajinskih trupa u Donjeckoj regiji ostaje središnja točka spoticanja. 'Naša strana troši ogromnu količinu vremena pokušavajući skrenuti raspravu s povlačenja', rekao je jedan insajder. 'Ali to se vrti u krug. Stalno čujemo istu stvar: 'Morate otići.'
Ukrajinsko oslanjanje na zapadno financiranje povećava pritisak. 'Ako EU ne pronađe rješenje, možda ćemo i dalje imati novca za vojsku, ali ne i za socijalne isplate kasnije ove godine', rekao je visoki dužnosnik. Unatoč napetostima, postoje ograničeni znakovi napretka. Nakon posljednjih razgovora između SAD-a i Ukrajine na Floridi, Zelenski je rekao da bi se razmjena zatvorenika s Rusijom mogla nastaviti, dok je Rustem Umerov, čelnik Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu, potvrdio daljnje razgovore s američkim dužnosnicima.
Istovremeno, Zelenski je priznao da je fokus Washingtona trenutno podijeljen. 'Jasno je da je pozornost američke strane trenutno usmjerena prvenstveno na situaciju oko Irana i šire regije, ali ruski rat protiv Ukrajine također mora biti prekinut', rekao je.
Razgovori na pauzi
Odvojeni trilateralni razgovori između Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine trenutno su na čekanju, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov 19. ožujka. 'Trilateralna skupina je na pauzi', rekao je Peskov, dodajući da se kontakti s Kijevom nastavljaju o humanitarnim pitanjima, uključujući razmjenu ratnih zarobljenika i tijela poginulih vojnika. Ukrajina je također potvrdila kašnjenja. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Georgij Tihi rekao je da je nekoliko rundi konzultacija odgođeno, ali ne i otkazano.
'Nisu otkazane ili napuštene, samo su odgođene', rekao je Tihi, dodajući da komunikacija između stranaka i dalje traje. Pregovori su usporeni usred rastućih napetosti na Bliskom istoku, što je pomaknulo fokus Washingtona. Ključna pitanja ostaju neriješena. Rusija i dalje zahtijeva da se Ukrajina povuče s teritorija na istoku koje Rusija nije uspjela zauzeti - uvjet koji je Kijev odbio.