Napokon riješen misterij zašto orke napadaju brodove

'Možda je taj pojedinac dotaknuo kormilo i osjetio da je zabavno igrati se njime. I, nakon igranja, počeo je propagirati ponašanje među grupom sve dok ono nije postalo rašireno kao sada', rekao je za Washington Post Alex Zerbini , koji predsjeda znanstvenim odborom pri Međunarodnoj komisiji za kitolov. Napade na brodice i jahte potaknula je skupina od 15 uglavnom mladih kitova - u dobi od pet do 18 godina - koji su polako prilazili brodovima da bi navodno nježno gurnuli nos o kormilo. Primijećeno je da odrasle ženke u tom području u vrijeme napada 'drže na oku svoju djecu koja se zapravo igraju', rekla je Naomi Rose , viša znanstvenica u iz Instituta za dobrobit životinja za The Post.

U 2019. orke su se suočile s nestašicom hrane jer se populacija njihovog primarnog izvora hrane, plavoperajne tune, smanjila, zbog čega su većinu vremena provodile loveći i jedući hranu koju su našli. Ali nakon što se populacija plavoperajne tune sljedeće godine oporavila, orke više nisu morale provoditi sve svoje vrijeme loveći hranu, što im je ostavilo puno slobodnog vremena.

'More je vrlo dosadno mjesto za životinje. Zamislite da ste pas ili neki drugi sisavac, možete komunicirati s predmetima oko sebe. Ali u moru orke nemaju mnogo toga za interakciju, pa se igraju s kormilima', rekao je za USA Today Renaud de Stephanis, predsjednik CIRCE (Conservation, Information and Research on Cetaceans), organizacije posvećene očuvanju morskog života. U izvješću se navodi i da se kitovi ubojice znaju igrati s drugim predmetima ili životinjama u moru, ali i da u nekim slučajevima mogu pretjerati i ubiti predmet svoje zabave.