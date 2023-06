Jesu li kitovi ubojice u Gibraltaru poludjeli? Zašto napadaju brodove?

Tvrdi nam kako se „nije bojala", makar joj se onda možemo diviti: odrasle orke lako mogu biti dugačke 7 do 8 metara i teške do šest tona. One su gotovo savršeno prilagođene životu u vodi – i za lov. To nije „kit-ubojica“ jer uopće nije kit: to je životinja iz obitelji dupina. Nije ni „ubojica“ jer je jedva poznato da je neka orka napala čovjeka, ali jesu izuzetni lovci i na ribe i na morske sisavce kao što su tuljani.

I pomorski biolozi su u sto čuda. Različite vrste orki žive posvuda po svjetskim morima, od hladnih voda Antarktika pa do tropskih područja. Dobro je poznato što orke mogu svojim čeljustima učiniti plijenu, ali nije poznat niti jedan dokazan slučaj da su napale čovjeka. To vrijedi za primjerke koji žive u divljini. Izuzetno inteligentne orke su omiljena atrakcija i u raznim zabavnim parkovima, pa u zarobljeništvu znaju „prolupati“ – i nema malo slučajeva kad su tamo napale i čovjeka.

Ali nam objašnjava kako se već duže može utvrditi kako su i orke sklone nečemu što smo mislili da je svojstveno samo nama ljudima: orke slijede modu i nekakav trend. Kaže nam kako je u osamdesetima pred obalom Washingtona primijećena orka koja balansira nad vodom s trupom ulovljenog i mrtvog lososa na glavi. To je drugim orkama bilo toliko smiješno i zabavno da su se ubrzo vidjele i druge orke koje čine to isto. Ali već godinu dana kasnije je bila još jedva koja orka s takvom „kapicom od lososa“ i ta je moda onda potpuno prestala.

Što se igre tiče, orke su također među prvima koji će se poigrati s plutačom ili vršom koju će naći na dnu. „To su u prvom redu mlade životinje koje se tako ponašaju“, objašnjava američka znanstvenica ponašanja orki.

Znatiželja, eksperiment, nestašluk koji će lako dovesti i do nečijih suza – to je tipično ponašanje teenagera. I to ne samo dvonožnih: „Skloni smo vjerovati kako su neki oblici ponašanja isključivo svojstveni čovjeku“, kaže nam Wieland Shields. A to se u međuvremenu i prečesto pokazalo pogrešnim: „Dugo smo mislili kako samo čovjek koristi oruđe ili da je isključivo čovjekova osobina stvoriti nešto što bi mogli nazvati kulturom. Ali što više proučavamo druge životne oblike, to više moramo proglasiti te pretpostavke pogrešnima.“

'To su individue kao i mi'

To se osobito odnosi na morske životinje koje ona proučava: „Mozak orke je sposoban i za vrlo složene emocije“, kaže nam Wieland Shields. One osjećaju znatiželju, radost i želju za igrom, baš kao i frustracije, strah ili srdžbu. Ovo posljednje će se prije svega primijetiti kod orki koje žive u zatočeništvu. I ova znanstvenica odlično zna kako orkama u zarobljeništvu može „puknuti film“ i da to može biti smrtno opasno za ljude koji su u dodiru s takvom životinjom.

Što se onda događa u Gibraltaru? Ova znanstvenica je prilično sigurna: to je skupina Orca Iberica koja je otkrila novu igru „poguravanja“ jahti koje tamo prolaze i to će ih vjerojatno proći nakon nekog vremena. Jer da je čitavo jato orki napalo ovu jahtu u namjeri da ju potope, vrlo vjerojatno od nje ne bi ostalo ništa, piše Deutche Welle.