Napadač na Trumpa na internetu istraživao atentat na Kennedyja

"To je isti dan kada se, čini se, registrirao za skup u Butleru", kazao je, dodavši da je osumnjičeni Thomas Crooks tada postao "veoma usredotočen na predsjednika Trumpa i njegov predizborni skup". Bivšeg predsjednika Kennedyja je u teksaškom gradu Dallasu 22. studenog 1963. ubio Lee Harvey Oswald.

Motiv za pokušaj atentata je i dalje nepoznat. Wray je pojasnio da su mnogi ljudi Crooksa opisali kao samotnjaka te da je popis kontakata u njegovom telefonu bio kratak. Wray je zastupnicima također rekao da je Crooks upravljao bespilotnom letjelicom oko 180 metara od pozornice gdje se Trump obraćao okupljenima te je 11 minuta uživo prenosio snimku, otprilike dva sata prije događaja.

Rekao je da su u Crooksovom autu i domu pronađene primitivne eksplozivne naprave namijenjene detoniranju s udaljenosti. Crooks je sa sobom u vrijeme pucnjave imao odašiljač, dodao je Wray. No, rekao je da FBI vjeruje da osumnjičenom ne bi pošlo za rukom detonirati naprave da je to pokušao. Kimberly Cheatle podnijela je ostavku na mjesto šefice američke Tajne službe nakon što su to tražili članovi obiju velikih stranaka zbog neuspjeha da se spriječi pokušaj atentata.