Nakon Trumpove paljbe EU je pred testom jedinstva: Hoće li izvući asa iz rukava

"Predsjednik smatra da sporazumi trebaju biti bolji", Hassett je rekao za ABC. "I kako bi povukao crtu, poslao je ta pisma, te ćemo vidjeti kako će to završiti."

Ekonomski savjetnik Bijele kuće Kevin Hassett rekao je u nedjelju da ponude trgovinskih sporazuma drugih zemalja zasad nisu zadovoljile Trumpa i da su "carine realne" ako ne dođe do poboljšanja u pregovorima.

Ursula von der Leyen, čelnica Europske komisije, rekla je da će Unija zadržati svoj dvostruki pristup: nastaviti pregovore i pripremati protumjere.

"Bili smo jasni da želimo ispregovarano rješenje. To je i dalje slučaj i iskoristit ćemo vrijeme koje imamo sada", rekla je von der Leyen na konferenciji za medije, dodavši da će Unija produžiti svoju obustavu protumjera do kolovoza.

Iz odluke Ursule von der Leyen da se odupre trenutačnim protumjerama može se iščitati želja Europske komisije da izbjegne trgovinski rat od eskalacije dok postoji mogućnost da se ispregovara poboljšani ishod.

Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je u nedjelju da je „uistinu predan“ iznalaženju trgovinskog rješenja sa SAD-om, rekavši njemačkoj javnoj televiziji ARD da će na tome intenzivno raditi s von der Leyen i francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom sljedeća dva i pol tjedna.

Kad je upitan o utjecaju kojeg bi carine od 30 posto imale na Njemačku, Merz je rekao: "Ako do toga dođe, morali bi odgoditi velike dijelove naših gospodarskih planova jer će se to kositi sa svime i pogoditi njemačku izvoznu industriju do srži."

Test jedinstva

Posljednja Trumpova paljba i pitanje kako odgovoriti moglo bi biti test jedinstva zemalja članica, dok se doima da Francuska zauzima čvršći stav od Njemačke, industrijskog središta Europske unije čije gospodarstvo uvelike ovisi o izvozu.

Macron je rekao da EK više nego ikad treba "pokazati odlučnost Unije da rezolutno brani europske interese" i da bi protumjere trebale uključiti takozvane instrumente protiv prisile.

Njemački ministar financija Lars Klingbeil rekao je u nedjelju da bi EU trebala biti spremna zauzeti čvršći stav ako pregovori propadnu. "Ako pošteno ispregovarano rješenje ne uspije, onda moramo poduzeti odlučne protumjere da zaštitimo poslove i kompanije u Europi", rekao je novinama Sueddeutsche Zeitung.

I dok se EU mjesecima suzdržavala od protumjera na američke carine, pripremila je dva paketa koji bi mogli pogoditi ukupno 93 milijarde eura vrijednosti američke robe.

Prvi paket, kao odgovor na američke carine od 50 posto na uvezeni čelik i aluminij, obuhvaća 21 milijardu eura američke robe, no suspendiran je u travnju na 90 dana kako bi se ispregovarao sporazum. Suspenzija je trebala isteći u ponedjeljak prije nego što je najavljeno produženje.

Drugi paket protumjera u pripremi je od svibnja i cilja na 72 milijarde eura američke robe. Te mjere nisu javno obznanjene, a konačan popis zahtijeva odobrenje zemalja članica.

Instrument protiv prisile

Von der Leyen je u nedjelju rekla da se uporaba EU instrumenta protiv prisile zasad ne razmatra.

Instrument omogućuje Uniji protumjere protiv trećih zemalja koje vrše gospodarski pritisak na EU članice kako bi promijenile svoje politike.

"Instrument protiv prisile kreiran je za iznimne situacije, a još uvijek nismo tamo", rekla je.

Moguće mjere odmazde uključile bi ograničavanje tržišta EU-a robama i uslugama te druge mjere povezane s izravnim stranim ulaganjima, financijskim tržištima i kontrolama izvoza.

Kao znak da EU želi postići dogovore s više trgovinskih partnera u vrijeme rastuće nesigurnosti transatlantskih odnosa, von der Leyen je rekla da je dogovoren politički sporazum o napretku trgovinskog sporazuma EU-Indonezija.

Francuski proizvođači sira upozorili su na štetne posljedice 30-postotnih carina na lokalnu mliječnu industriju, koja izvozi gotovo pola svojih proizvoda, među ostalim i u SAD.

"To su nova pravila na koja se moramo naviknuti - ne mislim da je to privremeno", rekao je Francois Xavier Huard, direktor mliječnog udruženja FNIL