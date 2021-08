Nakon privatnih plaža otišlo se i korak dalje: Turisti potjerali obitelj s otoka tvrdeći da je njihov

Slaven Stipković iz Blata na otoku Korčulu ispričao je za portal Morski.hr iskustvo o uzurpaciji cjelokupnog otoka u turističke svrhe. U nedjelju je odlučio provesti s obitelji na otočiću Pločica, na kojem se nalazi svjetionik koji se daje u najam.

'Upozoravam sve koji vole ploviti po moru da ukoliko žele izbjeći probleme, neka zaobilaze otok Pločica do završetka turističke sezone. Izgleda da je postao privatan otok, poručio je uznemireni Slaven Stipković. Tako smo nakon privatnih plaža dobili i cijeli privatni otok.

Otočić se nalazi u Korčulanskom kanalu, a Slavenu nije prvi put da se dolazi ovdje kupati s obitelji. Naprotiv, to im je tradicija, no ono što je doživio u nedjelju graniči s terorističkim činom, koji će, u najblažu ruku, morati završiti kaznenom prijavom, piše Morski.hr .

Za Morski je Stipković ispričao da je u nedjelju 22. kolovoza oko podneva došao na spomenuti otok sa suprugom, četverogodišnjim djetetom i prijateljicom, ne bi li se okupali. Kako je čamac relativno mali (5m) privezao se tik do samog navoza koji je je još za vrijeme AustroUgarske napravljen za potrebe izvlačenja čamca svjetioničara, a kako nebi zauzeo mjesto na koje inače dolazi dostava potrepština za goste koji povremeno iznajme zgradu svjetionika udaljenu oko 300m zapadno od priveza.

Pošto suprimjetili da se dotični gosti (Talijani) tu kupaju, udaljili su se od čamca nekih 150 metara u suprotnom smjeru, tj. na istok, kako bi imali svoj mir.

Međutim nakon nekih 20 minuta jedan od gostiju je došao do nas vičući i prijeteći da smjesta odu jer je to privatan otok i da nemaju nikakvo pravo tu se kupati ili sunčati. Na Stipkovićev upit tko je on, odgovorio mu je: 'Vlasnik!!!'.

Blaćanin je kazao da je turistu pokušao objasniti da je u krivu, no da je on bio toliko agresivan da nikakvo obašnjenje nije prihvaćao.

'Rekao sam da ne namjeravam otići, da bi se on potom pokupio i s ostalima krenuo prema kući. Nakon 20 minuta vratio sa još njih četvero te su počeli odvezivati čamac, pri čemu sam ih spriječio vičući sa udaljenosti oko 80 metara da ne diraju tuđu imovinu, i da će snosit posljedice. Tada su svi počeli vikati i prijetiti toliko da mi je dijete počelo plakati', navodi Stipković i dodaje da su se zatim ponovno zaputili prema kući i ukrali suprugin kupaći kostim koji je bio na čamcu.

Nije mogao snimiti ništa jer su mobiteli ostali u čamcu.

'Čim sam došao do mobitela pozvao sam policiju. Potpuno su nam upropastili dan i izlet, a dijete je umjesto zabave doživilo traume. U međuvremenu sam saznao da su i oni pozvali policiju i to, zamislite, radi neovlaštenog dolaska na otok', kazao je.

Stipković je pita tko je ovdje odgovoran i je li moguće da se ovo događa u 2021 godini. Policajci su mu rekli da su im gosti davali nekakve papire na kojima piše da su iznajmili cijeli otok, na što su im oni objasnili da to nema smisla.

Dodao je da je razgovarao i s uredom za nadzor pomorskog dobra Dubrovačko-neretvanske županije Dubrovnik, odakle mu je rečeno da nikava koncesija nije izdana na otočiću Pločici.

Morski.hr navodi kako se na otočiću iznajmljuje apartman unutar zgrade svjetionika, ne dvorište, ne ni cijela zgrada (jer služi kao objekt sigurnosti plovidbe), ne plaža ni ikakvo pomorsko dobro, a pogotovo ne čitav otok, te poziva sve da ako se nađu u sličnoj situaciji obavezno pozovu policiju.