Europa gori: Zbog ekstremnih vrućina zatvaraju Eiffelov toranj, Louvre i muzeje

Francuska meteorološka služba Météo-France izdala je crveno upozorenje za 24 departmana na sjeverozapadu zemlje, gdje živi više od 22 milijuna ljudi. U većem dijelu Francuske očekuju se temperature između 35 i 38 Celzijevih stupnjeva , dok bi lokalno mogle dosegnuti i 39 °C.

Eiffelov toranj bit će iznimno zatvoren već u 16 sati u subotu i nedjelju zbog vrlo visokih temperatura koje se očekuju u francuskoj prijestolnici. U isto vrijeme vrata će zatvoriti i Louvre, dok će Muzej Orsay raditi samo do 17 sati od subote pa sve do srijede, navodi Euronews.

Ovo je već treći toplinski val koji je pogodio Francusku od svibnja. Gradonačelnik Pariza Emmanuel Grégoire sazvao je krizni stožer kako bi grad bio spreman za nove ekstremne uvjete. Grad je produžio radno vrijeme parkova i bazena, otvorio dodatne punktove s pitkom vodom te pojačao pomoć starijim i drugim ranjivim građanima.

Istodobno se Španjolska i dalje bori s jednim od najsmrtonosnijih šumskih požara u svojoj povijesti. U požaru u pokrajini Almería poginulo je najmanje 12 ljudi, a više od 1400 stanovnika i turista moralo je biti evakuirano. Vlasti sumnjaju da je vatru izazvao srušeni dalekovod.

Ni Italija nije pošteđena posljedica vrućina. Zbog dugotrajne suše vodostaj rijeke Po, najduže talijanske rijeke, naglo opada, a nadležna agencija upozorava da je stanje postalo kritično, što ozbiljno prijeti poljoprivredi u sjevernoj Italiji.