Nakon izbornog poraza dvije vodeće stranke moraju se jasno opredijeliti što dalje s Brexitom

Dvije glavne britanske stranke obećale su u ponedjeljak riješiti pat poziciju izazvanu Brexitom u nadi da će vratiti birače koji su im okrenuli leđa i povjerenje poklonili euroskeptičnom Nigelu Farageu na europskim izborima

"Nećemo dopustiti nastavak kaosa u Konzervativnoj stranci koji gura našu zemlju u izlazak iz Europske unije bez sporazuma. Parlament može i hoće spriječiti takav ishod štetan za radna mjesta i industriju u Ujedinjenom kraljevstvu", rekao je Corbyn.

Suočeni s uspjehom stranke Brexit koju vodi euroskeptični Farage, i konzervativci i laburisti sada su pod pritiskom da jasno kažu što kane učiniti s trakavicom zvanom brexit.

Gotovo tri godine otkako je Velika Britanija tijesno izglasala izlazak iz EU i dva mjeseca nakon isteka prvog roka predviđenog za povijesno razdruživanje, zastupnici se još spore o tome kako i kada te hoće li uopće provesti izlazak iz kluba kojemu se pridružila 1973.

Britanski ministar unutarnjih poslova Sajid Javid, jedan od brojnih kandidata za nasljednika premijerke Therese May koja odlazi s dužnosti početkom lipnja, loš rezultat konzervativaca nazvao je "golemim razočaranjem". "To je presuda za način na koji smo dosad vodili brexit", rekao je Javid pa zaključio "To je jasna lekcija: ljudi žele da to konačno provedemo".

John McDonnel iz laburista smatra da je kucnuo čas za jedinstvo i novi referendum.

"Sada kad smo suočeni s izgledima da brexiter (zagovornik Brexita) postane čelnik konzervativne stranke i naslijedi premijerku Theresu May te prijetnjom da brexit bude kaotičan (bez sporazuma) moramo ujediniti našu stranku i zemlju tako što ćemo to pitanje ponovno vratiti narodu da o njemu odlučuje referendumom", rekao je.

May je u petak najavila da se povlači s dužnosti premijerke pošto je parlament triput odbio sporazum o razdruživanju koji je ona ispregovarala s Bruexellesom i zaredali su kandidati da je naslijede uvjereni da su baš oni pravi izbor za provedbu brexita do novog roka, 31. listopada.

Obje su stranke reagirale na izborni uspjeh Farageove stranke koja je u nedjelju dobila 31,6 posto glasova, a samom Farageu rastu apetiti.

Taj 55-godišnji euroskeptik koji je svojom kampanjom utjecao na to da Mayin prethodnik David Cameron raspiše referendum o brexitu 2016., smatra da treba biti uključen u nove pregovore o brexitu.

"Ako ne napustimo EU 31. listopada tada će rezultat koji je stranka Brexit ostvarila danas biti ponovljen na općim izborima, a mi smo za njih spremni", rekao je Farage.

O podijeljenosti birača u Velikoj Britaniji govori i podatak da su tri proeuropske stranke - Liberalni demokrati, Zeleni i Change UK (Promijenio UK) osvojile otprilike jednako glasova kao i Farage, više od 30 posto.

Ukupno su Engleska, Škotska, Wales i Sjeverna Irska izabrale 73 zastupnika u Europskom parlamentu od 751 mjesta i utjecat će na europsku politiku sve dok se Brexit ne provede.

Proeuropljani strahuju da će Brexit učiniti zemlju siromašnijom, umanjiti važnost Londona kao globalne financijske prijestolnice te oslabiti Zapad koji se mora boriti s politikom nepredvidljivog američkog predsjednika Donalda Trumpa u odnosu na jake igrače kakvi su Rusija i Kina.

Liberalni demokrati, koji su kampanju vodili pod sloganom "Brexit je sranje" protive se Brexitu i žele drugi referendum koji bi ga zaustavio.

Zagovornici Brexita priznaju da će nakon razlaza s EU slijediti teško razdoblje za britansko gospodarstvo, ali dugoročno vjeruju u uspjeh kada se oslobode okvira europskog kluba za koji kažu da djeluje po diktatu Njemačke i koji je eksperiment europske integracije.

Rezultati europskih izbora nisu dali jasnu presudu već su samo pokazali koliko je teško provesti Brexit, a da njime bude zadovoljna većina birača, zaključuje analitičar John Curtice.