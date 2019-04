Najsiromašnijima za Uskrs preko Caritasa 20 tona tjestenine, 15 tona mesnih konzervi, 25.000 komada sapuna...

Ravnateljstvo za robne zalihe Ministarstva gospodarstva u ponedjeljak je u povodu nadolazećeg Uskrsa Caritasu Križevačke eparhije isporučilo 220 tona u hrani i drugim proizvodima, kao jednokratnu pomoć za najsiromašnije građane i korisnike pučkih kuhinja u vrijednosti većoj od 4,5 milijuna kuna.

Ravnateljstvo za robne zalihe u priopćenju navodi kako se ta pomoć već tradicionalno odobrava odlukom Vlade te upućuje potrebitima povodom Uskrsa i Božića. Caritasu je tako, kažu, odobrena robna pomoć u vrijednosti od 4.576.793 kuna, koja će se proslijediti dalje Caritasima ostalih vjerskih zajednica.

Pomoć Caritasu u Zaboku su prigodno predali ministar gospodarstva Darko Horvat i njegov pomoćnik Damir Juzbašić. Ministar je rekao kako je to nastavak priče koju Vlada i Ministarstvo već godinama provode zajedno s Caritasom, pružajući pomoć najpotrebitijima u vrijeme najvećih blagdana. "Kako smo to uspješno radili do sad, tako ćemo to nastaviti raditi i dalje“, poručio je Horvat.