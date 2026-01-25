Najmanje 80 političkih zatvorenika oslobođeno u Venezueli

Ljudi su pušteni iz zatvora diljem zemlje, a trebalo bi doći do još puštanja, rekao je na X-u Alfredo Romero, direktor venezuelanske skupine za zaštitu ljudskih prava Foro Penal.

Privremena predsjednica Venezuele, Delcy Rodriguez, rekla je u petak da je iz zatvora pušteno 626 osoba, no nije točno navela u kojem trenutku su zatvorenici oslobođeni.