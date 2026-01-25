postmadurovo vrijeme

Najmanje 80 političkih zatvorenika oslobođeno u Venezueli

V. B./Hina

25.01.2026 u 18:43

Venezuela
Venezuela Izvor: EPA / Autor: MIGUEL GUTIERREZ
Najmanje 80 osoba koje vodeća venezuelanska skupina za zaštitu ljudskih prava smatra političkim zatvorenicima pušteno je u nedjelju u sklopu procesa puštanja zatvorenika koji je u tijeku, prema riječima čelnika te skupine

Ljudi su pušteni iz zatvora diljem zemlje, a trebalo bi doći do još puštanja, rekao je na X-u Alfredo Romero, direktor venezuelanske skupine za zaštitu ljudskih prava Foro Penal.

Privremena predsjednica Venezuele, Delcy Rodriguez, rekla je u petak da je iz zatvora pušteno 626 osoba, no nije točno navela u kojem trenutku su zatvorenici oslobođeni.

Foro Penal, međutim, prije nedjelje je potvrdio puštanje samo 156 političkih zatvorenika iz Venezuele od 8. siječnja.

Rodriguez je rekla da bi u ponedjeljak trebala razgovarati s povjerenikom Ujedinjenih naroda za ljudska prava, Volkerom Turkom, kako bi tražila UN da potvrdi liste osoba koje su dosad oslobođene u ovoj južnoameričkoj naciji.

