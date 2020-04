Jadranka Žarković najkontroverznije je imenovanje novog Ureda predsjednika na Pantovčaku. Aktualna savjetnica predsjednika za obrazovanje izazvala je niz kritika i prije nego što je službeno stupila na funkciju, a u jeku krize s koronavirusom neprimjetno je prošlo to da je predala imovinsku karticu

U imovinsku karticu upisala je i to da je razvedena i da ima djecu.

Žarković uz to ima sedam tisuća kuna štednje, a u imovinsku karticu unijela je i to da je članica Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva.

No dok komentara na njenu imovinu zasad nije bilo, već i prije inauguracije predsjednika, kad joj se ime prvi put počelo spominjati, stigle su kritike na njen račun, prije svega na mandat u Agenciji za odgoj i obrazovanje.

Tako je Zagreb Pride odmah rekao da je Milanović zbog njenog izbora izgubio njihovo povjerenje.

'Prepuštanjem takvog značajnog mjesta osobi koja je dokazano saveznica desnog klerikalnog pokreta, novi predsjednik pokazuje ne samo da ne možemo računati na to da će braniti demokratske vrijednosti i ljudska prava, već da ćemo i nakon istrpljenog mandata Kolinde Grabar Kitarović bivati prevareni/e i ostavljeni/e na cjedilu od strane hrvatskih političara', naveli su iz Zagreb Pridea.

Naime zamjerano joj je to što je kao čelna osoba u Agenciji za odgoj i obrazovanje slala učitelje i nastavnike na usavršavanja na konferencije udruge U ime obitelji, kao i Hrvatskog generalskog zbora. Neki od sudionika prosvjetare su poučavali kako je 'osoba koja je primila vjerski odgoj bolji čovjek od drugih' te o 'opasnosti da djeca s homoseksualnim sklonostima ‘pervertiraju’ njihovu djecu'.

Divjak: Nema ništa dobro reći

No dobro mišljenje nije imala ni aktualna ministrica obrazovanja Blaženka Divjak te je rekla da o njoj 'nema nešto dobro reći'.

Kako je kasnije pojasnila, suradnja Ministarstva s Agencijom za odgoj i obrazovanje, dok je njome rukovodila Žarković, bila je vrlo slaba, odnosno nikakva. Pritom se to odnosilo, kazala je Divjak, na dio provođenja kurikularne reforme. 'To nažalost nije bilo dobro za proces jer su se i savjetnici iz Agencije trebali uključivati u te procese, kako je to bilo zamišljeno Strategijom', rekla je Divjak.