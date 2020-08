Na pitanje je li licemjer što ljetuje u Hrvatskoj, Kacin odgovorio: To su vaše brojke, a ne moje

'Hrvatska jest crvena, ali pošto je to direktan susjed naše zemlje, ona ima poseban status', kaže glasnogovornik slovenske Vlade Jelko Kacin koji je objasnio hoće li se Hrvatska vratiti automatski na žutu listu ako budemo imali ispod 40 zaraženih na 100.000 stanovnika

Objasnio je hoće li se Hrvatska vratiti automatski na žutu listu ako budemo imali ispod 40 zaraženih na 100.000 stanovnika.

'Ne automatski. Taj trend je moguć, mi se nadamo da će se to uskoro dogoditi, ali to nije moguće prije 7 ili 14 dana. Takva je praksa i iskustva svih država tu u EU. Tako da mi bi to željeli, ali nažalost to nije tako. Ali zašto ne na regije? Tu je velika razlika. Njemačka naime ima 42 puta više stanovnika nego mi. Znači naših turista je otprilike isti broj kao njemačkih. Za njih je uvoz pozitivnih iz Hrvatske zanemarujući, za nas je to velika brojka jer je ogroman dio našeg stanovništva tu u vašoj zemlji i zato to jednostavno nije usporedivo', kazao je Kacin.

Objasnio je i je li licemjerno da govori da je situacija u Hrvatskoj dramatična, ali da ljetuje na Krku.

'Ne, ja ne ljetujem više. Ali brojke su vaše, nisu moje. Da bio sam prošli vikend, a danas ste crveni. Ja kao glasnogovornik sam prvi koji to mora ispoštovati. Predložio bih vam dobronamjerno da se bavite COVID-om u Hrvatskoj, a ne sa mnom. Ako je tko zainteresiran da vama ide na bolje, onda sam to ja kao glasnogovornik susjedne vlade koji je u odličnim odnosima s Hrvatskom', zaključio je Kacin.